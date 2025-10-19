दूध VEG या NONVEG? जबलपुर में लगे विवादित पोस्ट, दिवाली से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, 3 गिरफ्तार

Jabalpur Poster News: जबलपुर के गौरीघाट क्षेत्र में विवादास्पद पोस्टर लगे मिलने से सनसनी फैल गई. इन पोस्टरों पर लिखा था 'MILK IS NOT VEGETARIAN (दूध शाकाहार नहीं है)'. पुलिस ने यह पोस्टर जब्त कर तीन युवकों को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि भोपाल की एक विज्ञापन एजेंसी ने मजदूरों के जरिए शहर में ये पोस्टर लगाए.

पुलिस को शनिवार देर रात 1 से 2 बजे के बीच सूचना मिली कि तीन युवक छोटे हाथी वाहन में पोस्टर रखकर सड़क किनारे चिपका रहे हैं. मौके पर पहुंचे सीएसपी महादेव नगोतिया और थाना प्रभारी सुभाषचंद्र बघेल ने जब नगर निगम की अनुमति मांगी तो युवक कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए. इसके बाद पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया और गाड़ी व पोस्टर जब्त कर लिए.

50 से अधिक पोस्टर जब्त

पूछताछ में युवकों ने बताया कि उनका काम विपुल पांडे नामक व्यक्ति ने दिया था, जो भोपाल की प्रिंस इंटरप्राइजेस कंपनी का मालिक है. युवकों ने यह भी कहा कि इससे पहले वे फ्लाईओवर ब्रिज के उद्घाटन के समय भी पोस्टर लगा चुके हैं. पुलिस ने उनके पास से 50 से अधिक पोस्टर जब्त किए हैं. पोस्टरों में प्रकाशक या कंपनी का नाम नहीं होने के कारण इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं.

कानूनी कार्रवाई की तैयारी

गौरीघाट में रविवार शाम दीपोत्सव 2025 का आयोजन होना है, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे. इस रूट पर मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों के स्वागत मंच भी लगाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि ऐसे विवादास्पद पोस्टर लगाने से शहर की फिजा बिगड़ सकती थी और लोगों में भ्रम फैल सकता था. पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

