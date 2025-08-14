MP में चमत्कार: 3 साल की बच्ची को जहरीले सांप ने 3 बार डसा, फिर भी जीती जंग
MP में चमत्कार: 3 साल की बच्ची को जहरीले सांप ने 3 बार डसा, फिर भी जीती जंग

Shahdol News: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक बड़ा चमत्कार देखने को मिला है. यहां एक 3 साल की मासूम बच्ची को जहरीले सांप ने एक दो बार नहीं बल्कि तीन बार डसा था, लेकिन 20 दिन बाद बच्ची ने मौत को मात दे दी. 

Aug 14, 2025
शहडोल में चमत्कार
शहडोल में चमत्कार

Miracle in Shahdol: करैत सांप जो बेहद जहरीला होता है, अगर किसी को एक बार डस ले तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि इस सांप का जहर तेजी से शरीर में फैलता है. लेकिन शहडोल जिले में कुछ ऐसा हुआ है, जिसे सुनकर हर कोई यही कहता है कि यह तो चमत्कार है. क्योंकि शहडोल जिले के  सोहागपुर थाना क्षेत्र में आने वाले पिपरिया गांव में एक तीन साल की मासूम बच्ची कंचन कोल जहरीले करते सांप ने एक दो नहीं, बल्कि तीन-तीन बार हाथ में डस लिया. बच्ची को गंभीर हालत में शहडोल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सब उम्मीद छोड़ चुके थे. लेकिन बच्ची की जिद के आगे सांप का जहर फेल हो गया और करीब 20 दिन बाद वह पूरी तरह से ठीक होकर वापस अपने घर लौट आई. यही वजह है कि लोग इसे चमत्कार ही मान रहे हैं, हालांकि यह डॉक्टरों की मेहनत का भी नतीजा है जिन्होंने पूरा जी-जान लगाकर बच्ची की जिंदगी बचा ली. 

शहडोल में 20 दिन तक चला इलाज 

डॉक्टर सुनील हथगेल और उनकी टीम ने 20 दिनों तक बच्ची का इलाज किया, शुरुआत में 20 वायल एंटी स्नेक वेनम देने के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ, फिर 10 वायल और दिए गए, लेकिन स्थिति नाजुक बनी रही. अखिरकार 10 वायल और दिए ऐसे में लगभग 40 वायल एंटी स्नेक वेनम और लगातार निगरानी के बाद बच्ची की हालत सुधरने लगी. इलाज के पहले 11 दिन कंचन वेंटिलेटर पर रही उसे पैरालिसिस और सांस लेने में तकलीफ थी. लेकिन डॉक्टरों ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी. 15वें दिन वह खुद से दूध पीने लगी और धीरे-धीरे सामान्य आहार लेने लगी. 20वें दिन पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्च हुई और अपने घर लौट आई. बच्ची माता-पिता ने अस्पताल के डॉक्टरों को 'भगवान का रूप' बताते हुए आभार जताया.

बता दें कि मासूम कंचन को करैत सांप ने डसा था, जो सबसे जहरीले सांपों की प्रजाति में आता है, क्योंकि इसका जहर तेजी से इंसान के शरीर में फैलता है. जिससे इंसान के शरीर में खून जमना शुरू हो जाता है, ऐसे में कई बार समय से इलाज नहीं मिल पाने की वजह से जान भी चली जाती है. लेकिन कंचन को समय से इलाज मिला और डॉक्टरों ने भी पूरा जोर लगा दिया, जिससे उसे नई जिंदगी मिली. वहीं शहडोल जिले का यह मामला चर्चा में भी बना हुआ है.  

डॉक्टर बोले-सावधानी बरते

वहीं शहडोल जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने अपील की है कि सर्पदंश को कभी हल्के में न लें और तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें. क्योंकि यह गंभीर साबित हो सकता है. इसलिए अगर मरीज को सांप काटता है तो उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाना चाहिए और छाड़फूंक में बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए. क्योंकि सांप का काटना अक्सर जानलेवा साबित होता है. 

;