मुरैना में 'भूतिया मजदूरी' का तिल्सिम, मनरेगा में घोटाले की हैरान करने वाली कहानी

Mnrega Scam in Morena: मनरेगा योजना पर मध्य प्रदेश में खई घोटाले आ चुके हैं, मुरैना जिले में एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां मृतक लोगों के नाम मजदूरी में चढ़ाकर पैसे निकाले जा रहे थे, इतना ही नहीं नाबालिग बच्चों के नाम भी मजदूरी में चढ़ाकर पैसा निकाला जा रहा है. यह घोटाला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी साबित कर रहा है, यहां भ्रष्टाचार किस लेवल पर है. यही वजह है मुरैना जिले में कहा जा रहा है कि यहां तो 'भूतिया रोजगार' भी मिल रहा है. इस घोटाले में सरपंच और सचिव की मिलीभगत सामने आ रही है.

मुरैना जिले में भ्रष्टाचार

मुरैना जिले के पोरसा जनपद में आने वाली डोंडरी पंचायत के सरकारी रिकॉर्ड में कई मृतक मजदूरों को मनरेगा में काम करते हुए दिखाया गया है, इतना ही नहीं, नाबालिग बच्चे भी मजदूरी करते हुए कागजों में दर्ज कर दिए गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर भूत-प्रेतों से लेकर मासूम बच्चों तक सभी को कागजों में मजदूर बना दिया है. यहां मनरेगा का पैसा सीधे मृतकों के खातों में डाला गया है. जबकि रकारी रिकॉर्ड में दर्ज कई मजदूर अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे आज भी काम कर रहे हैं और मनरेगा की तरफ से उन्हें मजदूरी भी मिल रही है.

वहीं इस भ्रष्टाचार की जब ग्रामीण शिकायत करते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी महज़ औपचारिक कार्रवाई कर मामला दबा देते हैं. यही कारण है कि वे पंचायतों में इस तरह का 'भूतिया रोजगार' बेरोकटोक चलता जा रहा है. अब सवाल यह है कि क्या शासन-प्रशासन इस खुलासे के बाद कोई सख्त कार्रवाई करेगा, या फिर यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह कागजों में दबा दिया जाएगा ?.

वहीं मुरैना जिले का यह मामला फिलहाल चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि भले ही यह घोटाला एक गांव में हुआ है, लेकिन जिस तरह से मृतक लोगों के नाम पर मजदूरी का पैसा निकाला जा रहा है. वह एक बड़े घोटाले को उजागर कर रहा है. फिलहाल इस मामले में जांच कराने की बात कही गई है.

मुरैना से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

