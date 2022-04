एक मोबाइल फोन से बच गई यूक्रेनी सैनिक की जान, देखिए हैरतअंगेज वीडियो

युद्धग्रस्त यूक्रेन से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक यूक्रेनी सैनिक ने दावा किया है कि उसने अपने स्मार्टफोन से अपनी जान बचाई है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन का एक सैनिक अपने सहयोगी से बात करते हुए कह रहा है कि स्मार्टफोन के चलते उसकी जान बची है.

ये वायरल वीडियो 45 सेकंड का है. वीडियो में, यूक्रेनी सैनिक अपने फोन में फंसी 7.62 मिमी की गोली दिखाता है और अपने सहयोगी से कहता है "...स्मार्टफोन ने मेरी जान बचाई." बता दें कि गोली लगने से सैनिक का फोन पूरी तरह से नष्‍ट हो गया.

This #Ukrainian soldier is saved by his mobile phone, as he shows the bullet wedged into the rear case of the phone #UkraineRussiaWar #Ukraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/mzuAhCc0GI

— Globe Sentinel (@GlobeSentinels) April 18, 2022