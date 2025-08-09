रायसेन में मेक इन इंडिया का बड़ा प्रोजेक्ट, बनेगी रेल कोच फैक्ट्री, युवाओं को मिलेगा रोजगार

Raisen News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले को 10 अगस्त को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. यहां 1800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली अत्याधुनिक मेट्रो रेल कोच फैक्ट्री का भूमिपूजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव भी शामिल होंगे, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़ेंगे. इसके अलावा कई मंत्री और विधायक कार्यक्रम में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम औबेदुल्लागंज के दशहरा मैदान में होगा.

रायसेन में मेक इन इंडिया का बड़ा प्रोजेक्ट

दरअसल, रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज के उमरिया में 1800 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो रेल कोच फैक्ट्री बनने जा रही है, जिसका भूमिपूजन 10 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़ेंगे. बीईएमएल की इस ब्रह्मा परियोजना से भोपाल और आसपास के जिलों को आर्थिक लाभ और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. फैक्ट्री में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो कोच बनाए जाएंगे. यह परियोजना मेक इन इंडिया के तहत राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा होगी.

युवाओं को मिलेगा रोजगार

अत्याधुनिक मेट्रो रेल कोच फैक्ट्री के निर्माण से 2000 से ज़्यादा रोज़गार मिलने की उम्मीद है. भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने बताया कि 10 अगस्त को देश के साथ-साथ रायसेन ज़िले को भी बड़ी सौगात मिल रही है. यहां 62 हेक्टेयर में मेट्रो रेल कोच फैक्ट्री बनेगी. इसके निर्माण से हज़ारों लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे. राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. वहीं मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रदेश को रेल कोच इकाई की बड़ी सौगात मिल रही है. इससे राजधानी भोपाल के अलावा रायसेन, सीहोर और विदिशा जैसे जिले भी लाभान्वित होंगे. इन जिलों के तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. परियोजना में 5 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.

