‘ऐसे लोग देश की मिट्टी की देन...’, मोहन भागवत ने कारंजा में क्यों किया पायलट स्मिथ मच्छार का जिक्र?

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बालाघाट के लांजी क्षेत्र के कारंजा में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत पहुंचे. सरसंघचालक बनने के बाद कारंजा में यह उनका पहला आगमन रहा. यहां उन्होंने संघ के तृतीय सरसंघचालक बालासाहेब देवरस और वरिष्ठ प्रचारक भाऊराव देवरस की स्मृति में बनाए गए बालासाहेब-भाऊराव देवरस स्मृति भवन और बालासाहेब देवरस नेत्रालय का लोकार्पण किया. कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने समाज सेवा और देश के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पण की बात कही. साथ ही उन्होंने विमान हादसे के दौरान यात्रियों की जान बचाने वाले पायलट स्मिथ मच्छार की भी प्रशंसा की.
कारंजा में आयोजित कार्यक्रम को बालासाहेब देवरस और भाऊराव देवरस के सेवा कार्यों और विचारों को याद करने के अवसर के रूप में देखा गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि समाज सेवा और दूसरों के दुख को दूर करने की भावना हमारी संस्कृति का हिस्सा है. इसी दौरान उन्होंने विमान हादसे का जिक्र करते हुए पायलट स्मिथ मच्छार की प्रशंसा की. भागवत ने कहा कि चाकू का घाव लगने के बावजूद उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले ऐसे लोग इसी देश की मिट्टी की देन हैं.
क्षेत्र के लोगों में उत्साह
वहीं, कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि मोहन भागवत का लंबे समय से कारंजा आने का मन था. उनके आगमन से क्षेत्र के लोगों में उत्साह है. विधायक ने कहा कि मोहन भागवत के संबोधन से देश और समाज के हित में कार्य करने की प्रेरणा मिली. उन्होंने बालासाहेब देवरस और भाऊराव देवरस के जीवन, उनके सेवा कार्यों और विचारों पर भी प्रकाश डाला. विधायक ने कहा कि दोनों महापुरुषों के विचारों और सेवा भावना को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है.
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