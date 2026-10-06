‘ऐसे लोग देश की मिट्टी की देन...’, मोहन भागवत ने कारंजा में क्यों किया पायलट स्मिथ मच्छार का जिक्र?

कारंजा में आयोजित कार्यक्रम को बालासाहेब देवरस और भाऊराव देवरस के सेवा कार्यों और विचारों को याद करने के अवसर के रूप में देखा गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि समाज सेवा और दूसरों के दुख को दूर करने की भावना हमारी संस्कृति का हिस्सा है. इसी दौरान उन्होंने विमान हादसे का जिक्र करते हुए पायलट स्मिथ मच्छार की प्रशंसा की. भागवत ने कहा कि चाकू का घाव लगने के बावजूद उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले ऐसे लोग इसी देश की मिट्टी की देन हैं.