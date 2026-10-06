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‘ऐसे लोग देश की मिट्टी की देन...’, मोहन भागवत ने कारंजा में क्यों किया पायलट स्मिथ मच्छार का जिक्र?

RSS सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मंगलवार को बालाघाट के कारंजा पहुंचे. सरसंघचालक बनने के बाद यह उनका पहला कारंजा दौरा रहा. उन्होंने बालासाहेब-भाऊराव देवरस स्मृति भवन और बालासाहेब देवरस नेत्रालय का लोकार्पण किया.

Written ByASHISH SHRIVAS
Published: Oct 06, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 09:08 PM IST
‘ऐसे लोग देश की मिट्टी की देन...’, मोहन भागवत ने कारंजा में क्यों किया पायलट स्मिथ मच्छार का जिक्र?
Image Credit: ZEE MEDIA

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