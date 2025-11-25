Advertisement
पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी गीता जयंती, शहीद आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपये, मोहन कैबिनेट ने इन फैसलों को दी मंजूरी

MP Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली. अब पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी. जानिए और किन फैसलों पर मुहर लगी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:34 PM IST
Mohan Cabinet Meeting: CM डॉ.मोहन यादव की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पूरे प्रदेश में एक दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी. एमपी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी हिस्सा लेगा. बैठक में निवेश को लेकर भी अहम चर्चा हुई. सीएम द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम से 36,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी
दरअसल, आज यानि मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. मीटिंग के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी शेयर की. आइए जानते हैं मोहन कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए.

इन फैसलों पर लगी मुहर
पहला महत्वपूर्ण फैसला गीता जयंती को लेकर है. अब पूरे मध्यप्रदेश में 1 दिसंबर को गीता जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी. मंत्री ने गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह 'मानव धर्म' और 'जीवन की मास्टर की' है. इसके साथ ही मध्यप्रदेश सरकार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी सक्रिय रूप से सहभागिता करेगी. यह पहल राज्य में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देगी.

बैठक में दूसरा प्रमुख विषय राज्य में निवेश को बढ़ावा देना रहा. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निवेश को लेकर किए जा रहे लगातार प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. हाल ही में हैदराबाद में हुए एक कार्यक्रम के दौरान राज्य को ₹36 हजार करोड़ से भी अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. यह भारी-भरकम निवेश राज्य के आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन के लिए एक बड़ी सफलता है.

शहीद आशीष शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपये
वहीं शहीद आशीष शर्मा के छोटे भाई को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव 1 से 5 दिसंबर तक विभागों की समीक्षा भी करेंगे. 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में कैबिनेट की बैठक होगी.

