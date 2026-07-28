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3000 से ज्यादा रोजगार के अवसर, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा...मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में ₹1,800 करोड़ की विभिन्न योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता योजना को जारी रखने और भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी गई.

Written ByRanjan BhagatEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 28, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:03 PM IST
3000 से ज्यादा रोजगार के अवसर, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा...मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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