3000 से ज्यादा रोजगार के अवसर, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा...मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले

जन विश्वास अभियान की शुरुआत

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि जन विश्वास अभियान की शुरुआत होगी, जो हर शुक्रवार को चलाया जाएगा. इसमें सभी जन-प्रतिनिधि और अधिकारी हिस्सा लेंगे. वे बैठकें करने के बजाय सीधे जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाएंगे. सरकारी योजनाओं के बारे में बातचीत में संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सरलता पर ध्यान दिया जाएगा. मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों को प्राथमिकता देंगे और मुख्यमंत्री भी कुछ खास जगहों का दौरा करेंगे. इस पहल को नतीजों के आधार पर बदला जा सकेगा और इसे वार्ड व पंचायत स्तर पर लागू किया जाएगा, जिसमें पूरा सरकारी तंत्र सीधे जनता से जुड़ेगा. यह अभियान छह महीने तक चलेगा. शुक्रवार को कोई आधिकारिक बैठक नहीं होगी. बैठकें सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही की जा सकेंगी.