3000 से ज्यादा रोजगार के अवसर, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा...मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में और मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव की मौजूदगी में आज, 28 जुलाई को कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई. कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बैठक की जानकारी मीडिया को दी. बैठक के दौरान पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग में उनकी नियुक्ति के लिए बधाई दी गई. राज्य में प्रशासनिक और शैक्षिक सुधारों के तहत अब से महर्षि सांदीपनि के सम्मान में गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा. साथ ही आयुष्मान योजना में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर खुशी जताई गई. इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.
एमपी में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा
युवाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़े अहम फैसले लेते हुए कैबिनेट ने राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और पेपर लीक के मामलों में 3 महीने के अंदर कार्रवाई के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार करने को मंजूरी दी. 7,000 करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में 3,000 से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. तकनीकी विकास के लिए भोपाल आइशर सेंटर में 85.5 करोड़ रुपये की लागत से ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट स्कीम के लिए 110 करोड़ रुपये की राशि जारी रखने को मंजूरी दी गई.
मंदसौर में विधि विभाग में नवीन पदों की स्वीकृत
भोपाल में महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की जाएगी, जिसमें कई देशों के 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. ₹1,800 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है. सिंचाई परियोजना समेत कई योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है. ₹110 करोड़ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता योजना को जारी रखने की मंजूरी मिली है. इसके अलावा भोपाल में ₹85.5 करोड़ की अनुमानित लागत वाले ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है. वहीं मंदसौर में विधि विभाग के लिए नए पदों को मंजूरी दी गई है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस भुगतान योजना को जारी रखने की भी स्वीकृत
दी गई है.
जन विश्वास अभियान की शुरुआत
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि जन विश्वास अभियान की शुरुआत होगी, जो हर शुक्रवार को चलाया जाएगा. इसमें सभी जन-प्रतिनिधि और अधिकारी हिस्सा लेंगे. वे बैठकें करने के बजाय सीधे जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाएंगे. सरकारी योजनाओं के बारे में बातचीत में संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सरलता पर ध्यान दिया जाएगा. मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों को प्राथमिकता देंगे और मुख्यमंत्री भी कुछ खास जगहों का दौरा करेंगे. इस पहल को नतीजों के आधार पर बदला जा सकेगा और इसे वार्ड व पंचायत स्तर पर लागू किया जाएगा, जिसमें पूरा सरकारी तंत्र सीधे जनता से जुड़ेगा. यह अभियान छह महीने तक चलेगा. शुक्रवार को कोई आधिकारिक बैठक नहीं होगी. बैठकें सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही की जा सकेंगी.
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