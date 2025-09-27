नवरात्रि में तोहफा, सरकारी नौकरियों पर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, इन युवाओं को मिलेगी सीधी भर्ती

Direct Recruitment In MP: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नवरात्रि के पावन अवसर पर सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. इस फैसले से राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों वर्ग के युवाओं को सीधा लाभ होगा. सरकार ने निर्देश दिया है कि बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के योग्य युवाओं को विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में सीधे नियुक्त किया जाए. बता दें कि ये तीनों समूह उन 75 जनजातीय समूहों में शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकारों के परामर्श से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में नामित किया गया है.

इन युवाओं को मिलेगी सीधी भर्ती

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने नवरात्र के पावन अवसर पर बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के युवाओं को सरकारी नौकरी में सीधे भर्ती देने का बड़ा फैसला किया है. यह फैसला पिछड़ी जनजातियों के लिए राहतभरा साबित होगा, क्योंकि अब इन्हें सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की जटिलताओं से गुजरना नहीं पड़ेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार कलेक्टरों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वे इन जनजातियों के योग्य युवाओं को संविदा शाला शिक्षक, तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के पदों और वनरक्षक पदों पर न्यूनतम योग्यता पूरी होने पर भर्ती प्रक्रिया के बिना नियुक्ति दें.

सरकारी नौकरी पर मोहन सरकार का बड़ा फैसला

बता दें कि राज्य सरकारों से परामर्श के बाद कुल 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में चिह्नित किया गया है. मध्य प्रदेश में इनमें बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियां शामिल हैं. राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार इन जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में बड़ी राहत दी गई है. श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिलों की सहरिया जनजाति, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर की बैगा जनजाति और छिंदवाड़ा व सिवनी जिलों की भारिया जनजाति के उम्मीदवार यदि संविदा शाला शिक्षक, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी पदों अथवा वनरक्षक के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें केवल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती दी जाएगी. इन्हें अन्य सामान्य चयन प्रक्रियाओं से छूट दी गई है.