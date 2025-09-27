Advertisement
आप कितने खुश हैं? अब हैप्पीनेस के पैमाने का मूल्यांकन कराएगी मोहन सरकार, जानें इसके फायदे

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की प्रसन्नता के स्तर (Happy Index) का मूल्यांकन कराने का फैसला किया है, जिसके लिए आईआईटी खड़गपुर का सहयोग लिया जाएगा. जानिए इसके क्या फायदे होंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:30 AM IST
Happiness Index MP: एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की जनता के हैप्पीनेस के पैमाने का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है.  इस कार्य के लिए आईआईटी खड़गपुर का सहयोग लिया जाएगा, जिसने अपनी सहमति दे दी है. इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण आबादी की जीवनशैली और खुशी के स्तर का गहन अध्ययन करना है. यह बढ़ती निराशा और डिप्रेशन के कारणों की पहचान करेगा और इन समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी सुझाव भी प्रदान करेगा.

हैप्पीनेस के पैमाने का मूल्यांकन कराएगी मोहन सरकार
दरअसल, मोहन सरकार आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से एक हैप्पीनेस के पैमाने का मूल्यांकन कराएगी. इस योजना के तहत, शहरी और ग्रामीण जीवनशैली, खुशी के स्तर और बढ़ते डिप्रेशन के कारणों का अध्ययन किया जाएगा. विभिन्न कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. सद्भावना और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आनंद ग्राम विकसित किए जाएंगे. हर ज़िले में आनंद केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो लोगों को अधिक खुश रहने में मदद करने के लिए रचनात्मक और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में काम करेंगे.

आईआईटी खड़गपुर से ली जाएगी मदद
इस पहल के तहत गांवों को "आनंद ग्राम" के रूप में विकसित किया जाएगा. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, सद्भावना, भाईचारा और आपसी सहयोग वाले गांवों को उदाहरण के तौर पर उजागर किया जाएगा. ग्राम पंचायत सचिवों, रोज़गार सहायकों, पटवारियों, नगरपालिका कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न कर्मचारियों को तनाव मुक्ति और आनंदमय व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए शामिल किया जाएगा. लोगों में डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है और इससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी सुझाव लिए जाएंगे. खुशी से जुड़ी गतिविधियों के लिए बुजुर्गों की सेवाएं भी ली जाएंगी. आईआईटी खड़गपुर ने इस प्रयास में सहयोग करने पर सहमति जताई है.

