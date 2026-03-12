महाकुंभ वाली मोनालिसा की कितनी है उम्र? पिता के खिलाफ जाकर मुस्लिम बॉयफ्रेंड से कर ली शादी

Advertisement
Sumit Rai|Last Updated: Mar 12, 2026, 04:54 PM IST
Monalisa Bhosle Age: कुंभ मेला 2025 के दौरान माला बेचकर सोशल मीडिया पर छाई मोनालिसा भोसले ने परिवार और अपने पिता जय सिंह भोसले के खिलाफ जाकर अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है. मध्य प्रदेश के खरगोन की रहने वाली मोनालिया ने केरल के तिरुवनंतपुरम के पूवर के पास अरुमानूर में नयनार मंदिर में अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की. इस शादी के लिए मोनालिसा का परिवार राजी नहीं था और इस वजह से सुरक्षा को देखते हुए मोनालिसा ने थाने पहुंचकर केरल पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई. शादी के साथ ही सवाल उठने लगा कि मोनालिसा नाबालिग हैं, लेकिन अब यह साफ हो गया है और उनकी सही उम्र सामने आ गई है.

कितनी है मोनालिसा भोसले की उम्र?

शादी के बाद मोनालिसा और उनके पति फरमान पहली बार सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी मुद्दों पर खुलकर बात की. उम्र को लेकर उठ रहे विवाद के बीच फरमान ने दावा किया कि मोनालिसा की उम्र 18 साल है और उन्होंने मोनालिसा का आधार कार्ड, पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया. फरमान ने दावा किया कि मोनालिसा का जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है और सभी डॉक्यूमेंट में ये दर्ज है. इसके साथ ही मोनालिसा और फरमान का मैरिज सर्टिफिकेट भी सामने आ गया है, जिसमें मोनालिसा की उम्र 18 साल से ज्यादा दर्ज है. मैरिज सर्टिफिकेट के मुताबिक, मोनालिसा भोसले की जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 है. मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार, मोनालिया के पति फरमान की जन्मतिथि 11 जून 2000 है और उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है.

लव जिहाद पर क्या बोले मोनालिसा-फरमान?

मोनालिसा भोसले और फरमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लव जिहाद के आरोपों पर भी खुलकर बात की. इस दौरान मोनालिसा ने कहा,'हमने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है. जैसा लोग कह रहे हैं, यह लव जिहाद नहीं है. मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं, क्योंकि सभी धर्म समान हैं.' फरमान ने इन बातों को दोहराते हुए कहा, 'हर धर्म का सम्मान करते हैं और शादी के लिए हम दोनों में से किसी ने अपना धर्म नहीं बदला है. मोनालिसा से प्यार करता हूं और इसके लिए कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है. मोनालिसा हिंदू है, इसलिए उसकी खुशी के लिए उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की.'

लाल साड़ी, लाल सिंदूर और गुलाब की माला... ऐसा था महाकुंभ की मोनालिसा का ब्राइडल लुक; देखें तस्वीरें

मोनालिसा ने इतनी जल्दबाजी में क्यों की शादी?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोनालिसा ने बताया कि मेरे मम्मी-पापा बुआ के लड़के से शादी कराना चाहते थे. मोनालिसा ने कहा, 'फरमान उससे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने खुशी से शादी की. मेरे मम्मी-पापा जिससे शादी कराना चाहते थे, वह मुझे अच्छा नहीं लगा. वे मेरी शादी बुआ के लड़के से कराना चाहते थे, जो रिश्ते में मेरा भाई हुआ.' मोनालिसा ने आगे कहा, 'मेरे पिता मेरे साथ ही केरल आए थे और अभी भी केरल में ही हैं, लेकिन शादी में शामिल नहीं हुए. वह थोड़ा नाराज हैं, इसलिए शादी में नहीं आए.

क्या करते हैं मोनालिसा के पति फरमान?

बता दें कि मोनालिसा के पति फरमान उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं और फिलहाल एक्टर-मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स में काम किया है और रीजनल सिनेमा से भी जुड़े हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी फरमान ने बताया कि वो मैं एक्टिंग का काम करता हूं और छोटे-छोटे रोल करता हूं. तमिल और मलयालम फिल्मों में काम करता हूं और एक मलयालम फिल्म आने वाली है. मैरिज सर्टिफिकेट में फरमान के पिता का नाम अफर अली और माता का नाम निशा खातून है. इसमें उनका पता बागपत का दर्ज है.

मोनालिसा-फरमान की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई?

शादी के बाद कपल ने मीडिया से बातचीत की और अपनी लव स्टोरी शेयर की. फरमान के मुताबिक, कपल एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक-दूसरे से मिले थे. छह महीने की डेटिंग के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया. फुरमान ने कहा, 'हमने केरल में इस जगह पर शादी करने का फैसला किया, क्योंकि हमें नयनार मंदिर पसंद है. केरल के लोग बहुत अच्छे हैं.' मोनालिसा ने कहा, 'यहां लोग बहुत सपोर्टिव हैं. हमने छह महीने तक डेट किया.' हालांकि, कपल ने अपनी छह महीने की डेटिंग को 'साठ साल का प्यार' बताया. फरमान खान ने कहा,'ये छह महीने साठ साल के प्यार जैसे थे, इसलिए हमने शादी करने का फैसला किया. हम फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे. हम साथ काम कर रहे थे. हमने बात की. मोनालिसा ने प्रपोज किया, मैंने शुरू में मना कर दिया, लेकिन मोनालिसा ने मुझे मना लिया.'

मोनालिसा ने यह भी बताया कि उनका परिवार शादी के खिलाफ था, क्योंकि वे चाहते थे कि वह किसी और से शादी करें. मोनालिसा ने कहा, 'मेरा परिवार चाहता था कि मैं किसी और से शादी करूं. मुझे यह पसंद नहीं आया और मैंने मना कर दिया. अब, फरमान से शादी के बाद मैं खुश हूं.'

