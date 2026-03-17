कुंभ की 'वायरल गर्ल' मोनालिसा की शादी पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही ने बताया 'सोचा-समझा लव जिहाद'

Controversy Over Monalisa Marriage-महाकुंभ 2025 की वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. मोनालिसा और फरमान की शादी की सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने सामान्य शादी मानने से इनकार किया है. नाजिया ने शादी को प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद बताया है. सोमवार को फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने मोनालिसा और फरमान की शादी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

मोनालिस की शादी नहीं है नॉर्मल

नाजिया इलाही खान ने कहा कि मोनालिसा की शादी सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है. यह प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है. इस्लामिक जिहादी रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली लव जिहाद की यह पूरी कार्रवाई की गई है. इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का उल्लंघन किया गया है. इस शादी में हिंदू सनातन धर्म में विवाह की जो प्रथा होती हैं उनका भी मिसयूज किया गया है. कहीं न कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया है.

मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है?

नाजिया ने कहा कि फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है. तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है. अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है, मंदिर में शादी कर रहा है तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है.उसे हिंदुत्व कबूल करना है तब तो वो हिंदू प्रथा से शादी कर सकता है. यहां पर हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन हुआ है. हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का एक बड़ा क्राइम सामने आ रहा है.

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मदरसे से नहीं निकल रहे सभ्य इंसान

उन्होंने कहा कि ऐसा सूत्रों से पता चला है कि क्योंकि केरल में भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग सनोज भैया के संपर्क में है, उन्होंने बताया है कि ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है और वे चुटकियों में पासपोर्ट बनवा लेते हैं. लड़कियां तो पार्सल की ही जाती हैं. हम लोग जो इतनी किडनैपिंग के केस देखते हैं बच्चियां तो इधर से उधर कर ही रहे हैं ये लोग. नाजिया ने कहा कि मोनालिसा शादी के बाद से अंडरग्राउंड है, वह सुरक्षित नहीं है. हम राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे क्योंकि हम मोनालिसा को 35 टुकड़ों में नहीं पाना चाहते. हम मोनालिसा को जिंदा पाना चाहते हैं.

माता-पिता ने डीएसपी से की शिकायत

फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ मंगलवार को मोनालिसा के माता-पिता मंडलेश्वर पहुंच. उन्होंने डीएसपी श्वेता शुक्ला को शिकायत सौंपी. मोनालिसा के माता-पिता ने मोनालिसा की शादी को लव जिहाद बताते हुए शिकायत पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

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