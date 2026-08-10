MP के किसानों के लिए जरूरी खबर! MSP पर मूंग-उड़द स्लॉट बुकिंग का आज आखिरी मौका, 20 अगस्त तक होगी खरीदी

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मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक जरूरी खबर है. किसानों के विरोध-प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद की अंतिम तिथि को 20 अगस्त तक बढ़ाने का अहम फैसला किया है. यानि किसान 20 अगस्त तक अपनी मूंग और उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच सकते हैं. लेकिन स्लॉट बुकिंग की समय-सीमा सोमवार 10 अगस्त ही रहेगी. इसलिए, जिन किसानों ने अभी तक स्लॉट बुक नहीं किया है उनके लिए आज आखिरी मौका है. कृषि विभाग की बदली हुई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार किसानों से उनके कुल उत्पादन का अधिकतम 60 प्रतिशत तक मूंग खरीदेगी. इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना और वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत जरूरी जानकारी देना जरूरी होगा.
ऐसे बुक करें मूंग-उड़द का स्लॉट-
MSP पर मूंग और उड़द बेचने के लिए किसानों को सबसे पहले तय खरीद सिस्टम के तहत एक स्लॉट बुक करना होगा. स्लॉट बुक करने के लिए किसानों के पास अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए. किसान तारीखों और खरीद केंद्रों के आधार पर स्लॉट चुन सकते हैं. ऐसा करने के लिए आपको MP e-Uparjan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
स्लॉट बुक करने के लिए तैयार रखें ये दस्तावेज
किसानों के आंदोलन के बाद फैसला
बता दें कि किसानों ने भोपाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और खरीद कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था. होशंगाबाद, हरदा और आस-पास के इलाकों से बड़ी संख्या में किसान राजधानी पहुंचे थे. पुलिस की बैरिकेडिंग और सड़कों पर रुकावटों के बावजूद किसान पॉलिटेक्निक चौराहे तक पहुंचने में कामयाब रहे. दो दिनों के तीखे विरोध-प्रदर्शन के बाद मंत्रियों की एक समिति के साथ बातचीत में सहमति बनी. इसके बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया और सरकार ने खरीद की सीमा और समय-सीमा बढ़ाने का फैसला किया.
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