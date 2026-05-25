MP के किसानों के लिए खुशखबरी! MSP पर मूंग-उड़द खरीदी के लिए पंजीयन शुरू, इस बार बदल गए हैं नियम, इन बातों का रखें ध्यान

Moong-Urad Procurement: मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन आज से शुरू होगा. प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत वर्ष 2025-26 में किसानों से मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8768 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का 7400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी. इसके लिए किसानों का पंजीयन 25 मई से शुरू होगा, जो 15 जून तक चलेगा. किसान इस अवधि में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

खरीद के नियमों में अहम बदलाव

सरकार ने इस बार मूंग और उड़द की खरीद के नियमों में अहम बदलाव किए हैं. कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब खरीद केंद्रों पर किसानों की पहचान OTP के जरिए वेरिफाई नहीं की जाएगी. सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, अब फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) अनिवार्य होगा, जो आधार-सक्षम POS मशीनों या मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा.

किसान को सरकारी खरीद केंद्र पर अपना फेशियल स्कैन करवाकर अपनी पहचान वेरिफाई करनी होगी. अगर कोई किसान खुद खरीद केंद्र पर नहीं जा पाता है, तो वह अपने तीन तक अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम और आधार नंबर दे सकता है. हालांकि, इन प्रतिनिधियों के लिए भी फेशियल ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा. एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा तीन किसानों की ओर से अपनी उपज बेचने की अनुमति होगी.

इसके अलावा पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान किसानों के लिए अपने आधार से जुड़ा बैंक खाता नंबर देना अनिवार्य होगा. खरीद के लिए भुगतान सीधे उसी विशिष्ट खाते में जमा किया जाएगा. स्लॉट चयन की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी.

कृषि विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मूंग की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नहीं खरीदी जाएगी. पंजीकृत किसानों की कुल पैदावार का केवल 25 प्रतिशत ही समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा. इससे किसानों में चिंता बढ़ गई है.

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