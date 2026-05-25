MP के किसानों के लिए खुशखबरी! MSP पर मूंग-उड़द खरीदी के लिए पंजीयन शुरू, इस बार बदल गए हैं नियम, इन बातों का रखें ध्यान

Moong-Urad Procurement: मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की MSP पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन आज से शुरू हो गया. किसान 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. सरकार ने इस बार मूंग और उड़द की खरीद के नियमों में अहम बदलाव किए हैं.
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Moong-Urad Procurement: मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन आज से शुरू होगा. प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत वर्ष 2025-26 में किसानों से मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8768 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का 7400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी. इसके लिए किसानों का पंजीयन 25 मई से शुरू होगा, जो 15 जून तक चलेगा. किसान इस अवधि में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.
खरीद के नियमों में अहम बदलाव
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