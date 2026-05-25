Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3228041
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP के किसानों के लिए खुशखबरी! MSP पर मूंग-उड़द खरीदी के लिए पंजीयन शुरू, इस बार बदल गए हैं नियम, इन बातों का रखें ध्यान

Moong-Urad Procurement:  मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की MSP पर खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन आज से शुरू हो गया. किसान 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. सरकार ने इस बार मूंग और उड़द की खरीद के नियमों में अहम बदलाव किए हैं.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 25, 2026, 07:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI जनरेटेड इमेज
AI जनरेटेड इमेज

Moong-Urad Procurement: मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन आज से शुरू होगा. प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत वर्ष 2025-26  में किसानों से मूंग की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8768 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का 7400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी. इसके लिए किसानों का पंजीयन 25 मई से शुरू होगा, जो 15 जून तक चलेगा. किसान इस अवधि में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. 

खरीद के नियमों में अहम बदलाव

  • सरकार ने इस बार मूंग और उड़द की खरीद के नियमों में अहम बदलाव किए हैं. कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब खरीद केंद्रों पर किसानों की पहचान OTP के जरिए वेरिफाई नहीं की जाएगी. सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, अब फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) अनिवार्य होगा, जो आधार-सक्षम POS मशीनों या मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा.
  • किसान को सरकारी खरीद केंद्र पर अपना फेशियल स्कैन करवाकर अपनी पहचान वेरिफाई करनी होगी. अगर कोई किसान खुद खरीद केंद्र पर नहीं जा पाता है, तो वह अपने तीन तक अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम और आधार नंबर दे सकता है. हालांकि, इन प्रतिनिधियों के लिए भी फेशियल ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा. एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा तीन किसानों की ओर से अपनी उपज बेचने की अनुमति होगी.
  • इसके अलावा पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान किसानों के लिए अपने आधार से जुड़ा बैंक खाता नंबर देना अनिवार्य होगा. खरीद के लिए भुगतान सीधे उसी विशिष्ट खाते में जमा किया जाएगा. स्लॉट चयन की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी. 
  • कृषि विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मूंग की पूरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नहीं खरीदी जाएगी. पंजीकृत किसानों की कुल पैदावार का केवल 25 प्रतिशत ही समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा. इससे किसानों में चिंता बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें : सावधान! नौतपा के पहले ही दिन अंगारे की तरह तपेगा MP का कोना-कोना, 30 ज्यादा जिलों में हाई अलर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

moong urad msp procurement

Trending news

cm mohan yadav
धार आएंगे CM मोहन यादव, भोजशाला में करेंगे पूजा-अर्चना, रोड शो को लेकर हाई अलर्ट!
moong urad msp procurement
MSP पर मूंग-उड़द खरीदी के लिए पंजीयन शुरू, इस बार बदल गए हैं नियम...
petrol diesel price mp
एमपी में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर लगी आग, 10 दिनों में चौथी बार बढ़े रेट
Chhatarpur Road Accident
छतरपुर में काल बनकर दौड़ा ट्रक, टक्कर से ई-रिक्शा के उड़े परखच्चे, 3 की मौत...
Gwalior Crime
20 मिनट पहले का आखिरी कॉल...लास्ट रील ने खोला 'इंस्टाग्राम क्वीन' की मौत का राज
mp cm news
जल संकट पर एक्शन में सीएम, हर जिले में पेयजल को लेकर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश
mp cm news
'जल है तो कल है...', गंगा दशहरा पर सीएम मोहन यादव ने दिया बड़ा संदेश
Dhar Bhojsala
HC के फैसले के बाद पहली बार धार दौरे पर सीएम मोहन यादव, मां वाग्देवी के करेंगे दर्शन
gwalior news
7 लाख खर्च कर लाए दुल्हन, आधी रात को पति ने व्हाट्सऐप चैट खोली तो उड़ गए होश
Latest Ujjain News
अपराधियों की खैर नहीं! उज्जैन पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बिछाया जाल