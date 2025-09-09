MP में नया अनाज घोटाला: मूंग-उड़द की खरीदी में करोड़ो की लूट! बना डाली कागजी फसल
Jabalpur News: जबलपुर में एक बड़ा अनाज घोटाला सामने आया है, जहां फर्जी कागजों पर फर्जी फसल बनाकर करोड़ों रुपए निकाले गए हैं. बताया जा रहा है कि मूंग और उड़द की फर्जी खरीदी बताकर पैसा निकाला गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:16 AM IST
जबलपुर में बड़ा घोटाला
Grain scam in MP: मध्य प्रदेश में एक बार फिर अनाज में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है. जबलपुर में मूंग और उड़द की फर्जी फसल कागजों पर बनाकर 2 करोड़ 15 लाख रुपए निकाले गए हैं. बताया जा रहा है कि 2187 क्विंटल की फर्जी खरीदी दिखाकर सरकार को यह चूना लगाया गया है. मामले में कृषि विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर सहकारिता विभाग के अधिकारियों समेत 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि इसमें कई लोग शामिल थे, जिन्होंने मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था, ऐसे में इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद जबलपुर जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है. 

मूंग-उड़द की फर्जी खरीदी 

जबलपुर में जब प्रशासन को फर्जी मूंग-उड़द की खरीदी का अंदेशा हुआ तो जांच शुरू की गई थी. जहां जांच में सामने आया है कि 2187 क्विंटल मूंग और उड़द की खरीदी कागजों में दिखाई गई है, जबकि वास्तविकता में न तो अनाज आया, न किसानों की भागीदारी पाई गई. लेकिन कागजों में नकली भंडारण, खरीदी, फर्जी तुलाई से लेकर पूरी प्रक्रिया दिखाई गई थी, इसके आधार पर 2 करोड़ 15 लाख रुपए निकाल लिए गए. आरोप है कि फर्जी सिकमी नामों के आधार पर किसानों की पहचान दर्शाकर ऑनलाइन एंट्री की गई, लेकिन कई मामलों में स्टैक पंजी में किसानों के नाम तक दर्ज नहीं पाए गए, जिससे यह पूरा घोटाला पकड़ में आ गया. 

भोपाल में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव! हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, तनाव का माहौल

जबलपुर में 10 लोगों पर मामला

मामले का खुलासा होने के बाद जबलपुर पुलिस ने भेड़ाघाट थाने में एफआईआर दर्ज करते हुए जिन 10 लोगों को आरोपी बनाया हैं, जिनमें समिति प्रबंधक कमल सिंह ठाकुर, कंप्यूटर ऑपरेटर दीपेंद्र सिंह ठाकुर , प्रभारी शाखा प्रबंधक अजय तिवारी, सर्वेयर देवेंद्र यादव, गोदाम संचालक आदेश तिवारी, अंकित सिंह, शंभू ठाकुर, बिंदु राय, रोहित यादव और राजपाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इन सभी पर धोखाधड़ी, गबन, अमानत में खयानत और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही गिरफ्तारियां की जाएंगी. लगातार सामने आ रहे खाद्यान्न और कृषि उपज घोटालों ने सरकारी निगरानी तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं, पहले राशन, फिर मूंग-उड़द और अब सवाल यह उठ रहा है कि कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कब तक जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जाती रहेगी ? 

जबलपुर से कुलदीप बबेले की रिपोर्ट

संबल योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी, CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 175 करोड़ रुपए

