NHAI की नई पहल! NH-30 पर 100 से ज्यादा जगहों पर की गई लाल मार्किंग, जानिए बड़ी वजह

MP News: NHAI ने NH-30 लगभग 200 किमी तक वॉर्निंग बॉक्सेज बनाए हैं. ये लाल रंग के टेबल टॉप मार्किंग वाहन चालकों का ध्यान खींच रही हैं. आखिर हाईवे की सड़क पर ऐसी मांर्किंग की क्यों गई है?

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:19 PM IST
Jabalpur News: NHAI ने NH-30 पर एक नई पहल की शुरूआत की है. यहां की सड़कों पर आपको पैचेस में लाल मार्किंग दिखाई देगी.खास बाते तो ये है कि इन लाल टेबल टॉप मार्किंग पर आपको WARNING लिखा दिखाई देगा. आखिर नेशनल हाईवे पर ऐसे वार्निंग स्टीकर क्यों लगाए गए हैं? ऐसी सड़कें बाकी सड़कों से कैसे अलग है? बता दें कि ऐसे लाल स्टीकर वाली सड़कें आपको नौरादेही से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 45 पर भी दिखाई देंगी. दोनों हाईवे में अंतर केवल इतना है कि हाईवे 45 पर लाल मार्किंग  2  किमी तक चिन्हित की गई है लेकिन NH-30 पर, ये लाल मार्किंग पैचेस के रूप में है. 

NH-30 पर लाल मार्किंग क्यों
नेशनल हाईवे 30 पर टेबल टॉप मार्किंग की गई है. ये मार्किंग लाल रंग की हैं जिनपर warning लिखा गया है. 
ये लाल मार्किंग आपको टुकड़ों-टुकड़ों में नजर आएंगे. यानी की ये मार्किंग एक साथ नहीं है. करीब 200 किमी के एरिया में दोनों तरफ मिलाकर 100 से ज्यादा जगहों पर आपको ये मार्किंग नजर आएंगी. इन मार्किंग की वजह से दुर्घटनाओं से जानवरों और इंसानों की जान बचाना. हाईवे पर गाड़िया हाई स्पीड में चलती है. उम्मीद  है कि इन मार्किंग को पढ़कर चालक अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर लेगें जिससे इंसान या फिर  मवेशी किसी दुर्घटना का शिकार न बनें. चालकों को एक एडवांस वार्निंग मिल जाए इसलिए ये मार्किंग किए गए हैं. 

गाड़ियों के फिसलने का डर नहीं
ये जो रेड वार्निंग बनाए हैं वे थर्मोप्लास्टिक है यानी इनपर गाड़िया बिना फिसले ही आगे बढ़ जाएंगी. वाहन अगर हाई स्पीड में आग बढ़ भी जाती है तब भी रेड कलर होने से उन्हें अंदाजा मिल जाएगा कि सड़क पर कुछ तो था और वे आगे जाकर सतर्क हो सकते हैं. ये रिफ्लेक्टिविटी वाली कोड मार्किंग है मतलब जैसे ही गाड़ियों की लाइट इनपर पड़ेगी तो - Warning: Cattle Prone Area दिखाई देगा. 

यहां-यहां की गई हैं मार्किंग
एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर  ने कहा कि कुल 25 लोकेशन पर वार्निंग बॉक्सेस बनाए गए हैं. हर लोकेशन पर 4 बॉक्स है. दो रोड के इस तरफ और दो रोड के उस तरफ. लगभग 200 किमी के रेंज में आपको 100 से ज्यादा वॉर्निंग बॉक्स दिखाई देंगे. इन बॉक्स की साइज 2x3m है. ये बॉक्सेज इस रूट पर वहीं दिखेंगे जहां मवेशियों की संख्या ज्यादा है.

