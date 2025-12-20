Advertisement
MP में SIR पर घमासान: वोटर लिस्ट से 38 लाख से अधिक नाम कटने पर गरमाई सियासत! कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप

Voter List: मध्य प्रदेश में SIR अभियान के तहत वोटर लिस्ट से लगभग 38.40 लाख नाम हटाए जा सकते हैं. प्रशासन को मिले 5.76 करोड़ फॉर्म के वेरिफिकेशन के दौरान 8.5 लाख मृत वोटर और 2.5 लाख डुप्लीकेट एंट्री पाई गईं. इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी को घेरा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:25 AM IST
How To Check Your Name In The Voter List: मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में हुए SIR सर्वे के डेटा के अनुसार, राज्य की वोटर लिस्ट से लगभग 38.40 लाख नाम हटाए जा सकते हैं. प्रशासन को कुल 5.76 करोड़ फॉर्म मिले थे, जिनमें से बड़ी संख्या में गड़बड़ियां पाई गईं. जांच में पता चला कि 8.5 लाख वोटर मर चुके थे, जबकि 2.5 लाख वोटरों के नाम दो अलग-अलग जगहों पर रजिस्टर्ड थे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस प्रक्रिया को लेकर सरकार को घेरा है और इसे "वोट की चोरी" बताया है.

वोटर लिस्ट से नाम कटने पर गरमाई सियासत
दरअसल, मध्य प्रदेश में SIR  प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है. प्रशासन के मुताबिक, इस प्रक्रिया के तहत 5.76 करोड़ फॉर्म जमा किए गए थे और उनके वेरिफिकेशन के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गईं. आंकड़ों के अनुसार, 8.5 लाख वोटर मृत पाए गए, 2.5 लाख वोटरों के नाम दो अलग-अलग जगहों पर रजिस्टर्ड थे और लगभग 9 लाख फॉर्म में 2003 से संबंधित जानकारी नहीं थी. इसके अलावा, 12 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म में अधूरी जानकारी थी.

कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
कांग्रेस पार्टी ने SIR (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) डेटा पर कड़ा रुख अपनाया है. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर नामों को हटाना इस बात का सबूत है कि सरकार "वोट चोरी" करके सत्ता में बनी हुई है. उन्होंने दावा किया कि मृत हुए वोटरों के नाम पर फर्जी वोट डालना बीजेपी की रणनीति रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इन मरे हुए वोटरों के वोट चुराकर सरकारें बना रही है.

फाइनल वोटर लिस्ट कब जारी होगी
बता दें कि SIR की बढ़ी हुई अवधि 18 दिसंबर को खत्म हो गई. इसके बाद शुरुआती वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी. फिर प्रशासन उन लोगों को नोटिस भेजेगा जिनके नाम लिस्ट में शामिल नहीं हैं. जो वोटर नोटिस के अनुसार ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देंगे, उनके नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे. वोटर लिस्ट पब्लिश होने के साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. रजिस्ट्रेशन अधिकारी 14 फरवरी तक सभी मामलों को सुलझा देंगे. फाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी को जारी की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

