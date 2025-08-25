पिता की कैंसर से मौत, मां भी छोड़ गई, अब खेल-खेल में गई 13 साल की बच्ची की जान

MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक 13 साल की बच्ची की खेलते समय मौत हो गई. सिविल लाइन थाना क्षेत्र की सविता पुरा बस्ती में 13 साल की बच्ची की फांसी से मौत हो गई. मृतिका पुलिस एसआई मुंशीलाल आदिवासी की भतीजी थी. मासूम खेलते समय अपने दुपट्टे से फांसी पर झूल गई, मौके पर ही उसकी मौत हो गई. नाबालिग का नाम तनवी था, वह मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पिता की मौत, मां छोड़कर गई

तनवी के पिता का सुरेंद्र आदिवासी की आठ साल पहले कैंसर से मौत हो चुकी थी. पति की मौत के बाद उसकी मां भी उसे छोड़कर चली और दोबारा वापस नहीं लौटी. वह अपने ताऊ मुंशीलाल आदिवासी के पास ही रही थी. मुंशीलाल भिंड के लहार थाने में एसआई हैं. उन्होंने बताया कि तनवी पैदा होने के बाद से ही मानसिक रूप से कमजोर थी.

नहीं कर पाती थी पढ़ाई

एसआई मुंशीलाल ने बताया कि तनवी को पैसों की पहचान नहीं होती थी. स्कूल में दाखिला होने के बाद भी वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थी. तनवी अपने ताऊ के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर खेल रही थी. उसकी ताई ने उसे कहा कि खेल खत्म होने के बाद फर्श साफ करना. उस समय उसके गले में एक फटा हुआ दुपट्टा था, जो खेलते-खेलते फंदे में बदल और दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

पुलिस कर रही है जांच

सिविल लाइन टीआई दर्शन शुक्ला ने बताया मृतिका महज 13 साल की थी. परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से कमजोर थी. घरवालों ने उसे जमीन पर लिटाया हुआ था और गले में फटा दुपट्टा लगा हुआ था. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया था. मर्ग कायम कर जांच की जा रही है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही मौत की असल वजह स्पष्ट हो पाएगी.

