पिता की कैंसर से मौत, मां भी छोड़ गई, अब खेल-खेल में गई 13 साल की बच्ची की जान
पिता की कैंसर से मौत, मां भी छोड़ गई, अब खेल-खेल में गई 13 साल की बच्ची की जान

Morena News-मुरैना में खेलते समय 13 साल की बच्ची की मौत हो गई. बच्ची खेलते समय अपने दुपट्टे से फांसी पर झूल गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. मासून के पिता की आठ साल पहले मौत हो चुकी थी, वहीं मां भी पति की मौत के बाद उसे छोड़कर चली गई. बच्ची अपने ताऊ के पास ही रह रही थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:19 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक 13 साल की बच्ची की खेलते समय मौत हो गई. सिविल लाइन थाना क्षेत्र की सविता पुरा बस्ती में 13 साल की बच्ची की फांसी से मौत हो गई. मृतिका पुलिस एसआई मुंशीलाल आदिवासी की भतीजी थी. मासूम खेलते समय अपने दुपट्टे से फांसी पर झूल गई, मौके पर ही उसकी मौत हो गई. नाबालिग का नाम तनवी था, वह मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

पिता की मौत, मां छोड़कर गई
तनवी के पिता का सुरेंद्र आदिवासी की आठ साल पहले कैंसर से मौत हो चुकी थी. पति की मौत के बाद उसकी मां भी उसे छोड़कर चली और दोबारा वापस नहीं लौटी. वह अपने ताऊ मुंशीलाल आदिवासी के पास ही रही थी. मुंशीलाल भिंड के लहार थाने में एसआई हैं. उन्होंने बताया कि तनवी पैदा होने के बाद से ही मानसिक रूप से कमजोर थी. 

नहीं कर पाती थी पढ़ाई
एसआई मुंशीलाल ने बताया कि तनवी को पैसों की पहचान नहीं होती थी. स्कूल में दाखिला होने के बाद भी वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थी. तनवी अपने ताऊ के मकान के ग्राउंड फ्लोर पर खेल रही थी. उसकी ताई ने उसे कहा कि खेल खत्म होने के बाद फर्श साफ करना. उस समय उसके गले में एक फटा हुआ दुपट्टा था, जो खेलते-खेलते फंदे में बदल और दम घुटने से उसकी मौत हो गई. 

पुलिस कर रही है जांच
सिविल लाइन टीआई दर्शन शुक्ला ने बताया मृतिका महज 13 साल की थी. परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से कमजोर थी. घरवालों ने उसे जमीन पर लिटाया हुआ था और गले में फटा दुपट्टा लगा हुआ था. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया था. मर्ग कायम कर जांच की जा रही है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही मौत की असल वजह स्पष्ट हो पाएगी. 

यह भी पढ़ें-सहेली ने कराया रूम बुक, चुपके से होल्डर में लगा दिया कैमरा, फिर हुआ निजी पलों का सौदा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMorena news
