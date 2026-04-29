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मुरैना में अस्पताल की पार्किंग ने रोकी इंसानियत, परिजनों की पीठ पर लदकर ओपीडी पहुंच रहे मरीज

Morena News-मुरैना में जिला अस्पताल में पार्किंग बैरियर के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.  अस्पताल परिसर में मरीजों गाड़ी को बैरियर के पास ही रोक दिया जा रहा है, जिस वजह से मरीज दर्द से कराहते हुए अस्पताल तक पहुंचते हैं.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Last Updated: Apr 29, 2026, 01:44 PM IST
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मुरैना में अस्पताल की पार्किंग ने रोकी इंसानियत, परिजनों की पीठ पर लदकर ओपीडी पहुंच रहे मरीज

Morena District Hospital Negligence-मध्यप्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल के गेट पर इंसानियत दम तोड़ती हुई नजर आ रही है. इलाज से पहले मरीजों का यहां इम्तिहान लिया जा रहा है. जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब बीमारी से पहले सिस्टम की बेरुखी से जूझना पड़ रहा है. मुरैना जिला अस्पताल परिसर में पार्किंग बैरियर पर मरीजों की गाड़ी को रोक लिया जाता है. गाड़ियों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, मरीज अपने परिजनों की पीठ पर लदकर या दर्द से कराहते हुए अस्पताल पहुंचते हैं. यहां स्ट्रेचर सिस्टम भी पूरी तरह से फेल है. 

बैरियर पर रोक दिए जाते हैं मरीज
अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीजों को बैरियर पर रोक दिया जाता है. इसके बाद जो मंजर सामने आता है, वह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर दे. चलने में असमर्थ मरीज या तो दर्द से कराहते हुए किसी तरह लंगड़ाते हुए अस्पताल तक पहुंचते हैं, या फिर उनके परिजन उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर ओपीडी तक ले जाने को मजबूर हैं.

स्ट्रेचर बने शोपीस
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल परिसर में स्ट्रेचर मौजूद तो हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं. स्ट्रेचर सिर्फ शोपीस बनकर अस्पताल के बाहर खड़े नजर आते हैं, जबकि मरीज तड़पते हुए इलाज तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. स्वास्थ्य व्यवस्था की इस लापरवाही ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. 

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स्वास्थ्य सेवाएं हुईं बदहाल
जिला अस्पताल का यह हाल न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हो चुकी हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इसकी जानकारी अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है, या फिर वे जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं. 

सीएमएचओ ने कही कार्रवाई की बात
पूरे मामले को लेकर जब स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ पदमेश उपाध्याय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया है. हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे. क्योंकि अस्पताल परिसर में मरीजों को की गाड़ी गेट के अंदर तक आने की हमने परमिशन दी है, अगर पार्किंग वाले ऐसा कर रहे हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-सड़क हादसे में घायलों की मदद करने पर मिलेंगे ₹25 हजार, शुरू हुआ 'जीवन रक्षक' अभियान

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