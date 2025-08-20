मेरी नहीं तो किसी की नहीं! प्यार में हैवान बना आशिक; नाबालिग के ऊपर चढ़ा दी बोलेरो

Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना से नाबालिग की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. नाबालिग लड़की की मौत गाड़ी से कुचले जाने की वजह से हुई है. बोलेरो सवार युवक ने जानबूझ कर लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जिसकी वजह से मौके पर ही लड़की की मौत हो गई. मामला एक तरफा आशिकी से जुड़ा हुआ है, जहां लड़की पर गुस्साए आशिक ने बिना कुछ सोचे समझे लड़की को मौत के घाट उतार दिया.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला कैलारस थाना क्षेत्र के कुररौली गांव का है. यहां एक बौखलाए सनकी प्रेमी आशिक ने बिना कुछ सोचे समझे नाबालिग लड़की को जान से मारा डाला. प्रेमी आशिक की आशिकी एक तरफा थी. उसे छोटी उम्र की नाबालिग लड़की से प्यार था. एक दिन लड़की उससे मिलने नहीं पहुंची तो नाराज होकर उसने लड़की के ऊपर बोलेरो गाड़ी चढ़ा दी और मौके से फरार हो गया. बताया गया कि लड़की गांव से शहर जा रही थी. आरोपी भी लड़की का पीछा कर रहा था और मौका पाते ही उसने लड़की के उपर गाड़ी चढ़ा दी.

मेरी नहीं तो किसी की नहीं...

मृत लड़की के परिजनों ने बताया कि आरोपी लंबे समय से उनकी बेटी का पीछा करता था. कई बार उसने नाबालिग के साथ बीच रास्ते पर छेड़खानी भी की है. आरोपी घर तक भी पहुंच जाता था और नाबालिग लड़की को उठा ले जाने की धमकी देता था. कुछ दिन पहले ही उसने लड़की को धमकाया था कि, तू मेरी नहीं हो सकती तो तूझे किसी और का होने भी नहीं दूंगा. इसी मानसिकता के साथ उसने नाबालिग के ऊपर बोलेरो चढ़ा दी है.

पुलिस का एक्शन

मामले की जानकारी पाते ही पुलिस और नाबालिग लड़की के परिजन मौके पर पहुंचे. उन्होंने बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया लेकिन डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं पुलिस फरार आरोपी की तालश कर रही है. पुलिस का कहना है कि टीम आरोपी का तलाश में जुटी है जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सोर्स: हिंदुस्तान