Morena News-मुरैना में मानवता शर्मसार, सिक्योरिटी गार्ड ने अधेड़ को घसीटकर बाहर फेंका, 'मरीज' को बनाया मुजरिम

Morena News-मुरैना के कुंवर जाहर सिंह शर्मा जिला अस्पताल में दो सिक्योरिटी गार्ड ने एक व्यक्ति का अस्पताल से घसीटकार बाहर फेंक दिया. अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा की गई इस शर्मनाक हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दोनों गार्ड्स को अस्पताल से हटा दिया गया है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:31 PM IST
Viral Video-मध्यप्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. अस्पताल में तैनात सेंगर सिक्योरिटी एजेंसी के सुरक्षा गार्ड्स ने एक अधेड़ को जबरन घसीटकर बाहर फेंक दिया. अधेड़ व्यक्ति को घसीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मौके पर मौजूद किसी भी जिम्मेदार ने इसमें हस्तक्षेप भी नहीं किया. 

वीडियो वायरल होने के बाद दोनों गार्ड को काम से हटा दिया गया. वहीं सिक्योरिटी कंपनी से भी जवाब मांगा गया है. 

शराब के नशे में होने का आरोप
अस्पताल के गार्डों के द्वारा की गई इस अमानवीय हरकत का वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो सुरक्षा कर्मी एक अधेड़ को अस्पताल के मेन गेट तक लेकर जाते हैं और उसे वही छोड़ देते है. अस्पताल के गार्डों ने अधेड़ व्यक्ति पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया है. 

घटना को माना अमानवीय
इस घटना को लेकर मुरैना सिविल सर्जन डॉ गजेंग्र तोमर ने सुरक्षा कर्मियों को नोटिस थमाया और घटना को अमानवीय माना. उन्होंने कहा कि चाहे वह शराब पिए व्यक्ति था उसको घसीटना गलत है. दोनों सुरक्षा गार्ड को तत्कला हटाने की कार्रवाई की गई है और सेंगर सिक्योरिटी सर्विसेस कंपनी से इस विषय में जवाब मांगा गया है. 

वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई
जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अस्पताल से दोनों गार्ड्स को काम से हटा दिया गया. जिस व्यक्ति के साथ यह घटना घटी इसे भी तलाशा गया लेकिन वहीं अस्पताल प्रशासन को कहीं नहीं मिला. यह पहली बार नहीं है जब मुरैना जिला अस्पताल में इस प्रकार की अनियमितताएं या लापरवाही उजागर हुई हो. 

