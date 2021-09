MP की बेटी का कमालः CA की परीक्षा में देश में किया टॉप, सीएम शिवराज ने भेजी बधाई

मुरैनाः सोमवार को जारी हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के रिजल्ट में एमपी की एक बेटी ने कमाल किया है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की परीक्षा में मुरैना जिले की छात्रा नंदिनी अग्रवाल ने देशभर में पहला स्थान हासिल की है. नंदिनी की इस उपलब्धि पर सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बधाई दी है. खास बात यह है कि इस परीक्षा में दूसरी रैंक भी मध्य प्रदेश की छात्रा को मिली है.

देश में हासिल किया पहला स्थान

दरअसल, सोमवार को जुलाई 2021 में आयोजित हुई सीए परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया. इस परीक्षा में मुरैना की नंदिनी अग्रवाल ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि उसके भाई सचिन ने भी देश में 18 वां स्थान हासिल किया है. नंदिनी को 800 में से 614 अंक मिले हैं. जबकि उसका प्रतिशत 76.75 रहा है. जबकि इंदौर की साक्षी एरन को आल इंडिया में दूसरी रैंक मिली है. साक्षी को 800 में से 613 अंक मिले हैं. साक्षी का प्रतिशत 76.63 रहा है. इसके अलावा तीसरे नंबर पर बैंगलोर की छात्रा बगरीचा तीसरे नंबर पर हैं.

Heartiest congratulations to Morena's Nandini Agrawal on securing first position in CA's final exam. Kudos to her brother Sachin Agrawal on securing 18th position. We all are proud of you both. Best wishes for the future endeavors! #caresults

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 13, 2021