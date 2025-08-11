 इंस्टाग्राम के प्यार के लिए पति-बेटे को छोड़ आई महिला, अब प्रेमी मुरैना में छोड़कर भागा
इंस्टाग्राम के प्यार के लिए पति-बेटे को छोड़ आई महिला, अब प्रेमी मुरैना में छोड़कर भागा

Morena News-असम की महिला को उसका प्रेमी मुरैना में छोड़कर भाग गया. दोनों के बीच इंटनरेट पर ऑनलाइन हुई बातचीत में प्यार हो गया था. इसके बाद महिला अपने पति और उसके चार साल के बेटे को छोड़कर युवक के साथ आगरा आ गई थी.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:22 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना में एक युवक अपनी प्रेमिका को छोड़कर भाग गया. दो हजार किलोमीटर दूर रहने वाली महिला को आगरा के युवक से इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत में प्यार हो गया था. इसके बाद मुलाकात हुई और महिला अपने चार साल के बेटे और घर-परिवार छोड़कर प्रेमी के साथ आ गई थी. लेकिन अब उसका प्रेमी ही उसे छोड़कर भाग गया. 

महिला ने प्रेमी से अपने शादीशुदा होने और एक बच्चा होने की बात छिपाई थी. महिला को मुरैना के वन स्टॉप सेंटर ने रविवार को उसके परिवार के पास वापस पहुंचा दिया है. 

आगरा के युवक से हुआ प्यार 
असम की रहने वाली महिला की इंस्टाग्राम पर उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले सूरज नाम के युवक से पहचान हुई. दोनों में ऑनलाइन बातें होने लगी, यह बातें प्यार में बदल गईं. युवक परीक्षा देने के बहाने सूरज आगरा से असम पहुंच गया, यहां उसकी मुलाकात प्रीति (बदला हुआ नाम)  से हुई. सूरज के साथ प्रीति सात दिनों तक होटल में रुकी. सूरज के साथ ही प्रीति आगरा चली आई. 

परिवार ने अपनाने से इंकार
आगरा में आकर सूरज के परिवार ने प्रीति को अपनाने से इनकार कर दिया. लेकिन परिवार के विरोध के बाद सूरज ने प्रीति को अपनाने की बात कही. सूरज ने प्रीति को बातों में उलझाया और अलग रहने का झांसा देकर मुरैना लेकर आ गया. 2-3 अगस्त को वह प्रीति को छोड़कर फरार हो गया. लावारिस घूम रही प्रीति को पुलिस ने वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया. 

पुलिस ने वापस परिवार के पास भेजा
वन स्टॉप सेंटर और मुरैना पुलिस में असल पुलिस के जरिए प्रीत के परिवार को तलाश लिया. प्रीति की पांच-छह साल पहले शादी हो चुकी थी और उसका चार साल का बेटा भी है. इनको छोड़कर वह प्रेमी के साथ भाग आई थी. प्रीति की काउंसलिंग के बाद वीडियो कॉल पर उसके बेटे से उसकी बात कराई गई. काउंसलिंग के बाद वह पति और बच्चे के पास लौटने को राजी हुई. 

