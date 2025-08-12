 Shivpuri News: झाड़-फूंक के चक्कर में गई मां और दो बेटों की जान, सोते समय सांप ने डसा
Shivpuri News: झाड़-फूंक के चक्कर में गई मां और दो बेटों की जान, सोते समय सांप ने डसा

MP News: शिवपुरी की एक महिला और उसके दो बेटों को सोते समय सांप ने काट लिया था. झाड़-फूंक के चक्कर में इलाज में देरी के कारण तीनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:26 PM IST
Shivpuri News: झाड़-फूंक के चक्कर में गई मां और दो बेटों की जान, सोते समय सांप ने डसा

Shivpuri News: मध्य प्रदेश में इन दिनों सांप के काटने से मौत के कई मामले सामने आ रहे हैं. हाल ही में ताजा मामला शिवपुरी जिले से सामने आया है. जहां घर में सो रही एक महिला और उसके दो बेटों को सांप ने डस लिया. जिससे तीनों की मौत हो गई. सांप के काटने के बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़-फूंक कराते रहे, जिससे इलाज में देरी हुई और तीनों की मौत हो गई. जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद भी परिजन उन्हें मृत मानने को तैयार नहीं हैं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है.

सांप ने ली मां-बेटों की जान
दरअसल, महिला पिंकी शिवपुरी जिले की रहने वाली थी.वह अपने बेटे प्रिंस और बेटी के साथ राजस्थान के बारां जिले में अपने मायके रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए पहुंची थी. जहां मंगलवार तीनों को सोते समय कॉमन करैत सांप ने डस लिया. परिजन ने उनके मुंह से झाग निकलते देखा. तीनों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी. सांप कमरे में ही था, जिसे परिवार के सदस्यों ने डंडे से मार डाला.

झाड़-फूंक के चक्कर में गई मां और दो बेटों की जान
ग्रामीणों के अनुसार, सांप के काटने के बाद परिवार के लोग तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने में लग गए. करीब पांच घंटे बाद जब उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो उन्हें तुरंत केलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.वहीं दूसरी ओर महिला के माता-पिता अभी भी उनकी मौत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. परिजन शव को राजस्थान से मंगलवार दोपहर 12 बजे कोलारस के रिजौदा गांव में एक झाड़फूंक करने वाले के पास ले गए, फिर वहां से वारई गांव पहुंचे. बाद में शाम करीब साढ़े चार बजे वे शव को लेकर शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने फिर तीनों को मृत घोषित कर दिया. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

बाद में शाम करीब साढ़े चार बजे वे शव को लेकर शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने फिर तीनों को मृत घोषित कर दिया. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

 

