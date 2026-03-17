Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3144595
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

दिसंबर 2028 तक MP के हर घर में होगा 'नल से जल', केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुआ MoU

MP News-जल जीवन मिशन 2.0 के तहत मध्यप्रदेश सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एमओयू हुआ है. इसके तहत दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि गावों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में जल जीवन मिशन 2.0 एक महत्वपूर्ण पहल है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिसंबर 2028 तक MP के हर घर में होगा 'नल से जल', केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुआ MoU

Jal Jeevan Mission 2.0-मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को दिसंबर 2028 तक नल से शुद्ध जल उपलब्ध होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन 2.0 (जेजेएम 2.0) योजना को मंजूरी देते हुए इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया. योजना के पहले ही दिन मध्यप्रदेश सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील की नई दिल्ली में और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की वर्चुअल उपस्थिति में एमओयू साइन किया गया.

सीएम मोहन यादव ने जताया आभार
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जल जीवन मिशन 2.0 के अनुमोदन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन के सभी काम पूरे कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराएगी.उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना, मध्य प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री संपतिया उईके सहित केंद्र और राज्य के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

दूरस्थ और आदिवासी अंचलों तक पहुंच सकेगा जल
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि हमारी सरकार प्रदेश के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. इस पहल से दूरस्थ और आदिवासी अंचलों तक जल पहुंच सकेगा, जिससे माताओं-बहनों का जीवन सुगम एवं सशक्त होगा. मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत सभी ग्रामीण नल-जल योजनाओं का गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है और निर्धारित समय-सीमा के भीतर इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे आयोजित
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 8 मार्च से 22 मार्च तक ‘जल महोत्सव’ के अंतर्गत जल संरक्षण और जनजागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूरी हो चुकी योजनाओं का हस्तांतरण निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता से ‘जल अर्पण’ उत्सव के रूप में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रि-परिषद ने ‘मध्य प्रदेश पंचायत (ग्रामीण नलजल योजना संचालन-संधारण एवं प्रबंधन नीति), 2026’ को मंजूरी देकर ग्राम पंचायतों को योजनाओं के संचालन और रखरखाव में सशक्त बनाने का निर्णय लिया है.

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन 2.0 का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता का नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना है. जल जीवन मिशन 2.0 ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर को बढ़ाने और विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsjal jeevan mission 2.0MP government

Trending news

Naxalism
Explainer: कैसे खत्म होने की कगार पर आया नक्सलवाद? किस रणनीति ने किया सबसे बड़ा काम
raipur news
छत्तीसगढ़ में गजब की चोरी, सोना-चांदी नहीं, घर से गैस सिलेंडर लेकर भागा चोर
mp news
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, यूनियन कार्बाइड कचरा मामले में सीधे दखल से इनकार
bhopal news
इस दिन पेश होगा भोपाल नगर निगम का बजट, फिर बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी और वॉटर टैक्स
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, नापतौल विभाग को फिर उड़ाने की धमकी, पढ़ें 17 मार्च की खबरें
ujjain news
उज्जैन के छात्र की कनाडा में मौत, CM मोहन यादव ने परिजनों से फोन पर की बात
Ujjain Trade Fair
गाड़ी खरीदने वालों की चांदी! 10 दिन और बढ़ा उज्जैन व्यापार मेला...
cm mohan news
क्या है 'राहवीर योजना'? गोल्डन ऑवर में इन लोगों को मिलेगा ₹25,000 इनाम, सीएम का ऐलान
MP Board Result
MP Board Result 2026: 5वीं-8वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, इस तारीख को आएंगे नतीजे...
TET Examination
TET परीक्षा की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हल्लाबोल...