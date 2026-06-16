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मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और सरकार के एक फैसले से किसानों की कमाई दोगुनी होने वाली है. अब किसान केवल खेतों में फसलें उगाकर ही नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा से बिजली बनाकर भी बंपर कमाई कर सकते हैं. किसानों की कमाई दोगुनी करने के मकसद से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में राज्य सरकार और एक जर्मन कंपनी के बीच 'एग्रीवोल्टाइक' प्रोजेक्ट को लेकर अहम एमओयू (MoU) साइन हुआ है. इस नई तकनीक के जरिए किसान अपनी खेती की जमीन पर बिना किसी रुकावट के फसल भी उगा सकेंगे और उसी खेत में सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन भी कर पाएंगे, जिससे उन्हें एक ही जमीन से 'दोहरा मुनाफा' मिलेगा.
सीएम डॉ. मोहन यादव की एग्रो सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की मंशा पर एक और उपलब्धि हासिल हुई है. एग्रीवोल्टाइक, कृषि और सौर ऊर्जा के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया एक संगठन है. इसका उद्देश्य कृषि भूमि पर खेती के साथ-साथ उसी खेत में ही सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, जिससे अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता कम हो, खाद्य सुरक्षा बनी रहे और भूमि संबंधी विवादों से भी बचा जा सके.
किसानों की आय बढ़ाने के लिए अहम कदम
इस काम में जर्मन कंपनी सरकार को सहयोग देगी. यह पहल पीएम-कुसुम 2.0 सहित विभिन्न योजनाओं के अनुरूप राज्य में विशिष्ट एग्रीवोल्टाइक ढांचा विकसित करने, किसानों की आय बढ़ाने, भूमि उपयोग दक्षता सुधारने, उत्पादित ऊर्जा की सुरक्षा सुदृढ़ करने तथा जलवायु-अनुकूल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगी. यह एमओयू मई 2030 तक प्रभावी रहेगा. इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मनु श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड अमनवीर सिंह बैस, भारत में जर्मन दूतावास के पदाधिकारी, एग्री वोल्टाइक संगठन से एलेक्जेंडर, जर्मनी की जीआईजैड कंपनी के पदाधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.
जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे
एग्री सौर पीवी के तहत सरकार किसानों को सब्सिडी देगी. इससे किसान अपनी जमीन के मालिकाना हकदार होंगे. किसान जमीन में खेती करेंगे और उसी खेत में सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पादन कर अतिरिक्त आय भी अर्जित करेंगे. यह किसानों के लिए द्विलाभी सौगात होगी. राज्य सरकार और इंडो-जर्मन एग्री वोल्टाइक सहयोग परियोजना के मध्य हुई इस परस्पर साझेदारी के अंतर्गत कंपनी द्वारा एग्रीवोल्टाइक परियोजनाओं की पहचान, तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन, डिजाइन, वित्तीय व्यवहार्यता और क्रियान्वयन में सहयोग किया जाएगा. इसके तहत प्रदेश के किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, ऊर्जा विकासकर्ताओं, डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज (डिस्कॉम) एवं अन्य संबंधित हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. कम्पनी द्वारा राज्य में कृषि उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा को संरक्षित रखते हुए उपयुक्त नीतिगत एवं नियामक ढांचा विकसित करने में भी सहयोग किया जाएगा.