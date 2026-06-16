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किसानों की होगी 'डबल' कमाई! अब खेतों में उगेगा अनाज और बनेगी बिजली, CM मोहन की मौजूदगी में बड़ा MoU

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की एग्रो सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की मंशा पर एक और उपलब्धि हासिल हुई है. नई तकनीक के जरिए किसान अपनी खेती की जमीन पर बिना किसी रुकावट के फसल भी उगा सकेंगे और उसी खेत में सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन भी कर पाएंगे, जिससे उन्हें एक ही जमीन से 'दोहरा मुनाफा' मिलेगा.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 16, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:06 AM IST
किसानों की होगी 'डबल' कमाई! अब खेतों में उगेगा अनाज और बनेगी बिजली, CM मोहन की मौजूदगी में बड़ा MoU

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