एमपी में चली तबादला एक्सप्रेस! 26 IAS अधिकारियों की बदली पोस्टिंग, 16 दिन में हटाए गए इंदौर नगर निगम कमिश्नर

MP Transfer News: मध्य प्रदेश में रविवार शाम प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. जहां प्रदेश सरकार की तरफ से एक साथ 26 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं. इस बदलाव में कई सीनियर अफसरों की पोस्टिंग भी बदली गई है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है.

ट्रांसफर आदेश के मुताबिक, 1994 बैच के IAS अधिकारी शिवशेखर शुक्ला को अपर मुख्य सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार से हटाकर अब राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं 1996 बैच के अधिकारी उमाकांत उमराव को खनिज साधन विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जिम्मेदारी से हटाकर केवल पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है.

इनकी भी बदली जगह

इसके अलावा, 2008 बैच के IAS अधिकारी विशेष गड़पाले को ऊर्जा विभाग के सचिव और एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी, जबलपुर से हटाकर अब एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी का प्रबंध संचालक और साथ ही ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है. इसी तरह 2010 बैच के अधिकारी तरुण राठी को स्वास्थ्य सेवाओं के आयुक्त पद से हटाकर आदिवासी विकास आयुक्त, भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

16 दिन बाद तबादला

इस तबादला सूची में इंदौर दूषित जलकांड से जुड़े अधिकारी का नाम भी शामिल है. 2 जनवरी को नगर निगम कमिश्नर पद से हटाए गए दिलीप यादव को महज 16 दिन के भीतर नई पोस्टिंग दे दी गई है. अब उन्हें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है. इससे पहले उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव बनाकर भोपाल भेजा गया था.

