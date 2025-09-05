अब रील बनाने वाले सावधान! इनकम टैक्स की रडार पर बिग बॉस-19 की तान्या मित्तल समेत प्रदेश के 300 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर

Tax on MP Reel Creators: अगर आप भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाकर पैसा कमाते हैं. तो सावधान हो जाने की जरूरत हैं. क्योंकि अब आप पर सरकार लगातार नजर रख रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार की तरफ से आपके अकाउंट पर लाइक्स व ब्रांड डील पर टैक्स लगाने का प्लान कर रही है. आपको बता दें कि आयकर विभाग की तरफ से रील्स क्रिएटर्स की कमाई को ट्रैक कर रहा है. इसके लिए आयकर विभाग की तरफ से एक नया प्रोफेशनल कोड 16021 लागू किया है.

मिली जानकारी के अनुसार, जैसे ही आयकर विभाग की तरफ से नया प्रोफेशनल कोड लागू किया है, वैसे ही मध्य प्रदेश के लगभग 300 से ज्यादा रील्स क्रिएटर आयकर की रडार पर आ गए हैं. हालांकि अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीडीएस काटकर उनको रुपए भेजती थीं, लेकिन अब पहली आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में रील्स बनाने वाले और ब्रांड प्रमोशन करने वालों की संख्या लगभग 2 हजार तक पहुंच सकती है.

कैसे भरना होगा ITR?

दरअसल, नए कोड के तहत, ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्ट को बेचना या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटे बनाने से जो कमाई होगी. उसे ITR-3 या ITR-4 फॉर्म में स्पष्ट रूप से भरना पड़ेगा. आपको बता दें कि धारा 44 ADA में अनुमानित आय पर टैक्स मे छूट लेने केलिए ITR-4 फॉर्म भरना अनिवार्य है. यदि सालाना प्रोफेशनल आय 50 लाख रुपए से कम है, तो 50 फीसदी आय पर टैक्स लगेगा. अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो 25 लाख पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा. इसके अलावा, खर्च का भी ऑडिट कराना अनिवार्य होगा.

14 साल में 30 लाख बढ़े क्रिएटर्स

आपको बता दें कि अभी तक इनकम टैक्स को पता नहीं चलता था कि इन्फ्लुएंशर या रील्स क्रिएटर्स कितनी कमाई करते हैं. क्योंकि आयकर रिटर्न को अन्य प्रोफेशनल कैटेगरी में भरते थे. इससे इनकम टैक्स विभाग विभाग को उनके पेशे के बारे में जानकारी लेने में दिक्कत होती थी. इसी वजह से कमाई का जरिया भी नहीं पता चल पाता था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में 2020 तक 10 लाख सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स थे. यह बढ़कर 2024 तक 40 लाख हो गई है.

मध्य प्रदेश के टॉप इंफ्लुएंसर्स

1. पायल धरे, iQOO की ब्रांड एंबेसडर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फोलोअर्स हैं.

2. नमन देशमुख, भोपाल के रहने वाले हैं, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 3.6 मिलियन फोलोअर्स हैं.

3. ऋत्विक धनजानी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 मिलियन फोलोअर्स हैं.

4. बिग बॉस-19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल, जिनके इंस्टाग्राफ अकाउंट पर 2.8 मिलियन फोलोअर्स हैं.

