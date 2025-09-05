अब रील बनाने वाले सावधान! इनकम टैक्स की रडार पर बिग बॉस-19 की तान्या मित्तल समेत प्रदेश के 300 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2909586
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अब रील बनाने वाले सावधान! इनकम टैक्स की रडार पर बिग बॉस-19 की तान्या मित्तल समेत प्रदेश के 300 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर

Tax on Social Media Influencers: अब सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर कमाई करने वाले इन्फ्लुएंसर पर इनकम टैक्स की मार पड़ने वाली है. इसको लेकर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक नया प्रोफेशनल कोड लागू किया गया है, जिसकी चपेट में मध्य प्रदेश के लगभग 300 रील क्रिएटर आ गए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब रील बनाने वाले सावधान!
अब रील बनाने वाले सावधान!

Tax on MP Reel Creators: अगर आप भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाकर पैसा कमाते हैं. तो सावधान हो जाने की जरूरत हैं. क्योंकि अब आप पर सरकार लगातार नजर रख रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार की तरफ से आपके अकाउंट पर लाइक्स व ब्रांड डील पर टैक्स लगाने का प्लान कर रही है. आपको बता दें कि आयकर विभाग की तरफ से रील्स क्रिएटर्स की कमाई को ट्रैक कर रहा है. इसके लिए आयकर विभाग की तरफ से एक नया प्रोफेशनल कोड 16021 लागू किया है. 

मिली जानकारी के अनुसार, जैसे ही आयकर विभाग की तरफ से नया प्रोफेशनल कोड लागू किया है, वैसे ही मध्य प्रदेश के लगभग 300 से ज्यादा रील्स क्रिएटर आयकर की रडार पर आ गए हैं. हालांकि अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीडीएस काटकर उनको रुपए भेजती थीं, लेकिन अब पहली आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में रील्स बनाने वाले और ब्रांड प्रमोशन करने वालों की संख्या लगभग 2 हजार तक पहुंच सकती है. 

कैसे भरना होगा ITR?
दरअसल, नए कोड के तहत, ब्रांड प्रमोशन, प्रोडक्ट को बेचना या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटे बनाने से जो कमाई होगी. उसे ITR-3 या ITR-4 फॉर्म में स्पष्ट रूप से भरना पड़ेगा. आपको बता दें कि धारा 44 ADA में अनुमानित आय पर टैक्स मे छूट लेने केलिए ITR-4 फॉर्म भरना अनिवार्य है. यदि सालाना प्रोफेशनल आय 50 लाख रुपए से कम है, तो 50 फीसदी आय पर टैक्स लगेगा. अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो 25 लाख पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा. इसके अलावा, खर्च का भी ऑडिट कराना अनिवार्य होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

14 साल में 30 लाख बढ़े क्रिएटर्स
आपको बता दें कि अभी तक इनकम टैक्स को पता नहीं चलता था कि इन्फ्लुएंशर या रील्स क्रिएटर्स कितनी कमाई करते हैं. क्योंकि आयकर रिटर्न को अन्य प्रोफेशनल कैटेगरी में भरते थे. इससे इनकम टैक्स विभाग विभाग को उनके पेशे के बारे में जानकारी लेने में दिक्कत होती थी. इसी वजह से कमाई का जरिया भी नहीं पता चल पाता था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में 2020 तक 10 लाख सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स थे. यह बढ़कर 2024 तक 40 लाख हो गई है. 

मध्य प्रदेश के टॉप इंफ्लुएंसर्स
1. पायल धरे, iQOO की ब्रांड एंबेसडर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फोलोअर्स हैं. 
2. नमन देशमुख, भोपाल के रहने वाले हैं, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 3.6 मिलियन फोलोअर्स हैं. 
3. ऋत्विक धनजानी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 मिलियन फोलोअर्स हैं. 
4. बिग बॉस-19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल, जिनके इंस्टाग्राफ अकाउंट पर 2.8 मिलियन फोलोअर्स हैं. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp influencersmp reel creator

Trending news

mp influencers
अब रील बनाने वाले सावधान! इनकम टैक्स की रडार पर प्रदेश के 300 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर
RTO fake challan fraud
रायपुर: ई-चालान के नाम पर लोगों से हो रही धोखाधड़ी, RTO ने लोगों को किया सावधान
raipur news
अब नक्सलवाद का अंत तय! नया रायपुर में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग बैठक आज, बनेगी रणनीति
Bhopal
भोपाल में ईद मिलादुन्नबी का जश्न, जगह-जगह बंटेगा लंगर; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
Jabalpur
जबलपुर में महिला ने दिया इतने भारी बच्चे को जन्म, डॉ. भी हैरान; कहा कुदरत का करिश्मा
MP government OBC reservation
MP में ओबीसी आरक्षण पर महामंथन जारी, 13% पद अनहोल्ड करने के लिए दिल्ली में बैठक
Gwalior Madhavrao Scindia
जब माधवराव सिंधिया के 'डकैतों' ने सुनील गावस्कर को कर लिया था 'किडनैप', जानें किस्सा
indore e bus news
MP में 50 ई-बसों की सौगात, CM मोहन ने दिखाई हरी झंडी; इंदौर-उज्जैन मेट्रो पर सकेंत!
mp news
पिता को लेकर ससुराल पहुंची बहू, सास की करने लगी पिटाई, ससुर ने दोनों को पीटा
mp news
8 साल की बच्ची बनी बाल आरक्षक,पुलिस विभाग से जुड़ी 'इच्छा',SP ने सौंपा नियुक्ति पत्र
;