एमपी में 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, ग्राम रोजगार सहायकों के 33000 पदों पर होगी भर्ती, जानिए पूरी डिटेल

MP Gram Sahayak Recruitment: मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है. प्रदेश में 33 हजार ग्राम सहायकों के पदों पर भर्ती की जाएगी. आइए जानते हैं, कि इसकी प्रक्रिया और योग्यता के बारे में जानते हैं.
MP Panchayat Jobs: मध्य प्रदेश के युवाओं, खासकर ग्रामीण अंचलों के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी राहत की खबर सामने आई है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रदेश में 33 हजार ग्राम सहायकों की भर्ती का ऐलान किया है. सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल गांवों के युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा, बल्कि पंचायत स्तर पर प्रशासनिक और विकास कार्यों को भी नई मजबूती मिलेगी. यह भर्ती प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की जा रही है.
मंत्री ने जानकारी दी कि आने वाले समय में ग्राम सहायकों के 33 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए अगले दो से तीन महीनों में विस्तृत दिशा-निर्देश और आवेदन प्रक्रिया जारी की जाएगी. ग्राम सहायकों की भूमिका पंचायतों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, दस्तावेजों के रखरखाव, डिजिटल कार्यों और भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं में अहम होगी. इसके साथ ही वे ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने में सेतु की भूमिका निभाएंगे.
क्या-क्या होगी पात्रताएं?
इस भर्ती प्रक्रिया में पात्रता को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. पहले जहां न्यूनतम योग्यता 12वीं पास थी, वहीं अब ग्राम सहायक और पंचायत सचिव पदों के लिए स्नातक होना अनिवार्य कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि पंचायतों का काम अब पूरी तरह डिजिटल और तकनीकी हो चुका है, ऐसे में बेहतर शैक्षणिक योग्यता से काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों में सुधार आएगा.
सरकार का है ये लक्ष्य
पंचायत सचिवों की भर्ती को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है. कुल पदों में से 50 प्रतिशत भर्ती अनुभवी रोजगार सहायकों के माध्यम से और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती परीक्षा से भरे जाएंगे. मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ नौकरियां देना नहीं, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है. पंचायतों में मजबूत मानव संसाधन होगा तो योजनाओं का लाभ सीधे और समय पर ग्रामीणों तक पहुंचेगा.
