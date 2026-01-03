Advertisement
एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी! इजराइल, ब्राजील जैसे विकसित देशों में भेजेगी 'मोहन' सरकार, जानिए मकसद

MP Agriculture 2026: मध्यप्रदेश में नए साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. वहीं सीएम मोहन यादव ने किसानों की आमदनी बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, प्रशिक्षण के लिए एक बड़ा फैसला किया है. दरअसल, प्रदेश के किसानों को विदेशों की सैर कराई जाएगी.

Jan 03, 2026
MP Farmer News: मध्यप्रदेश में 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. राज्य सरकार ने 'समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश' का नारा देते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का लक्ष्य रखा है. वहीं सीएम मोहन यादव ने समत्व भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में तीन साल की कृषि योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने किसानों को देश और विदेश में कृषि नवाचार देखने की प्रेरणा देने के लिए उन्नत राज्यों और इजराइल, ब्राजील जैसी देशों की यात्रा पर भेजने के लिए निर्देश दिए हैं. इससे किसानों को खेती में नए प्रयोग और तकनीक सीखने का अवसर भी मिलेगा. 

सीएम मोहन यादव ने बैठक के दौरान कृषि के यंत्रीकरण, किसानों की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, उद्यानिकी विस्तार और एफपीओ निर्माण जैसी गतिविधियों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इन उपायों से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए. वहीं खेती के खर्चों को कम करने के लिए नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए.

क्या है इसका मकसद
इसके अलावा, किसानों के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज, माइक्रो इरीगेशन, बेहतर बाजार नेटवर्क और उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना भी बैठक में मुख्य मुद्दा रहा. मुख्यमंत्री ने पशुपालन, मछली पालन और जलवायु के अनुकूल कृषि प्रबंधन पर ध्यान देने को कहा. साथ ही उन्होंने जैव विविधता, परम्परागत कृषि ज्ञान का संरक्षण और प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए. उनका मकसद था कि प्रदेश में किसान सस्टेनेबल कृषि अपनाकर लंबे समय तक लाभ कमा सकें.

विदेश दौरे पर भी जोर 
आगे मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उन्नत कृषि देशों और राज्यों में किसानों की यात्राओं पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसानों को देश के सफल कृषि नवाचारों से रू-ब-रू कराना जरूरी है. इजराइल और ब्राजील जैसे देशों में कृषि में तकनीकी और नवाचार देखने से किसान अपनी फसल की पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ा सकते हैं. इससे उन्हें खेती में लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के नए तरीके सीखने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश की कृषि भी और समृद्ध होगी.

फूल की खेती को बढ़ावा
फूलों की खेती को बढ़ावा देने को लेकर सीएम ने कहा कि भोपाल में गुलाब महोत्सव को अब पूरे प्रदेश के पुष्प उत्पादकों को शामिल करते हुए पुष्प महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा. सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन में 100 एकड़ क्षेत्र में फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है. जनवरी 2026 में नर्मदापुरम और मंदसौर में राज्यस्तरीय किसान सम्मेलन, कौशल विकास कार्यक्रम और भावांतर योजना के विस्तार की भी जानकारी प्रस्तुत की गई.

