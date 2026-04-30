MP की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत, जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Jabalpur High Court News: मध्य प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही इन महिलाओं को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, साल 2019 से 2023 के बीच सरकार द्वारा इनके मानदेय में की गई कटौती को अदालत ने गलत माना और उसे तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए हैं. यह फैसला उन जमीनी स्तर की कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जीत है, जो प्रदेश की स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं.

कोर्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. वहीं कोर्ट ने कहा कि जून 2019 से जून 2023 तक का जो बकाया यानी एरियर्स है, उसे सरकार को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाना होगा. कोर्ट ने इसके लिए 120 दिनों की सख्त समय सीमा तय की है, जिसके भीतर प्रशासन को पिछले 48 महीनों की एरियर्स राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा. आर्थिक तंगी झेल रही कार्यकर्ताओं के लिए यह ब्याज सहित मिलने वाली राशि एक बड़ा सहारा बनेगी.

फैसले का सबसे अहम हिस्सा

वहीं कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले का सबसे अहम हिस्सा रिटायरमेंट और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है. अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा निवृत्ति के बाद खाली हाथ नहीं लौटना होगा, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 'ग्रेच्युटी एक्ट' के दायरे में रखने का आदेश दिया है. अब रिटायरमेंट पर उन्हें निर्धारित फॉर्मूले के मुताबिक, ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा. हाईकोर्ट के इस रुख ने यह साफ कर दिया है कि इन कार्यकर्ताओं का श्रम किसी भी नियमित कर्मचारी से कम नहीं है. सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें अपना हक और सम्मान मिलता दिख रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!