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MP Tourism: मध्य प्रदेश में अब पर्यटन का नया रंग देखने को मिलेगा. राज्य का पर्यटन विभाग पहली बार गांवों से अंतरिक्ष की दुनिया दिखाने की तैयारी कर रहा है. इस योजना को एस्ट्रो टूरिज्म नाम दिया गया है. इसके तहत लोग शहरों की रोशनी और प्रदूषण से दूर शांत गांवों में रात के समय आकाशगंगा, तारे, ग्रह और दूसरे खगोलीय पिंडों को करीब से देख सकेंगे. इसका मकसद पर्यटकों को प्रकृति के बीच एक अलग अनुभव देना है. खास बात यह है कि इससे गांवों में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे.
योजना के पहले चरण में प्रदेश के छह गांव चुने गए हैं. इनमें दमोह का रिचकुड़ी, धार का ज्ञानपुरा, छिंदवाड़ा का धूसवानी, बैतूल का बंचा, नर्मदापुरम का धाबा और उमरिया का रांचा शामिल हैं. इन गांवों में पहले से होम स्टे जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. साथ ही ये जगहें जंगल, पहाड़, झरनों, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के करीब हैं. ऐसे में यहां आने वाले पर्यटक एक ही यात्रा में गांव की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और अब अंतरिक्ष दर्शन का आनंद भी ले सकेंगे.
यहां युवाओं को मिलेगा रोजगार
इस योजना को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी गुजरात की दो एजेंसियों को दी गई है. ये एजेंसियां चयनित गांवों के युवाओं को खगोल विज्ञान और टेलीस्कोप चलाने का प्रशिक्षण दे रही हैं. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यही युवा एस्ट्रो गाइड के रूप में काम करेंगे और पर्यटकों को रात के आसमान की जानकारी देंगे. इससे गांव के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और बाहर जाने की जरूरत भी कम होगी. पर्यटन विभाग का मानना है कि यह मॉडल ग्रामीण विकास में भी मदद करेगा.
करीब 6 करोड़ रुपए होंगे खर्च
वहीं अधिकारियों का मानना है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर तक कुछ गांवों में स्टार गेजिंग की सुविधा शुरू हो सकती है. इसके लिए हर गांव में करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. होम स्टे के पास खास प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जहां टेलीस्कोप और दूसरे जरूरी उपकरण लगाए जाएंगे. पर्यटकों के बैठने और आसमान देखने की भी अच्छी व्यवस्था होगी. अभी देश में लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसी जगहों पर ऐसी सुविधा मिलती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है.
जानिए इन गांवों की खासियत
1. रिचकुड़ी, अपने पर्यटन स्थलों के लिए काफी मशहूर है.
2. ज्ञानपुरा शांत माहौल, भोजशाला और मांडू के पास होने की वजह से ज्यादा फेमस है.
3. धूसवानी आदिवासी संस्कृति और तामिया इलाकों के लिए काफी मशहूर है.
4. बंचा घने जंगलों और नदियों के संगम के बीच बसा है.
5. धाबा गांव सतपुड़ा क्षेत्र और तवा डेम के पास मौजूद है.
6. रांचा बांधवगढ़ के नजदीक होने से पहले से पर्यटकों की पसंद बना हुआ है.
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