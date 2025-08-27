एमपी के किसानों को मिलेगा 42 लाख तक का लोन, 33% सब्सिडी का कैसे उठाएं लाभ, स्टेप बाय स्टेप जानिए

MP Govt Scheme For Farmer: देश में सरकार की तरफ से किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. इनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान कल्याण योजना, किसान फसल बीमा योजना समेत अनेकों योजनाएं हैं. जिनका लाभ सीधा किसानों के खाते में पहुंच रहा है. वहीं एक ऐसी ही योजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से किसान आत्म निर्भर हो सकते हैं. इसके अलावा, किसानों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है. आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, हम ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना’ के बारे में बात कर रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत किसानों को 42 लाख तक का लोन दिया जाता है. इसके अलवा, 33 फीसदी की सब्सिडी भी दी जाती है. आपको बता दें कि इस योजना की शुरूआत इसी साल 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर जयंती के मौके पर की गई थी. ताकि ग्रामीण इलाकों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके. इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिल रही है.

कितना दी जाएगी सब्सिडी

मिली जानकारी के अनुसार, ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना’ के माध्यम से किसान या युवा 25 दुधारू पशुओं की डेयरी यूनिट स्थापित कर सकते हैं. इसके लिए बैंक से 36 से 42 रुपए तक का लोन मिल सकता है. इसके अलावा, पात्रता के आधार पर सरकार की तरफ से 25 फीसदी से 33 फीसदी तक की सब्सिडी भी दी जाती है. इसक योजना से खासकर उन युवाओं को फायदा मिलेगा, जो पशुपालन को स्थाई और लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन चरणों में मिलेगी लोन ?

1. पहले चरण में 8 पशुओं के लिए

2. दूसरे चरण में भी 8 पशुओं के लिए

3. तीसरे चरण में 9 पशुओं के लिए

4. लोन की अवधि 7 साल तय है.

5. शुरूआती 3 साल ब्याज मुक्त सुविधा.

योजना के लिए क्या पात्रता?

1. लाभार्थी को 25 एक ही नस्ल के पशु पालने होंगे. (जैसे देसी गाय, शंकर नस्ल की गाय या भैंस)

2. मिश्रित नस्ल के पशु पालने पर सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाता है.

3. डेयरी यूनिक के लिए कम से कम 3.5 एकड़ जमीन होना आवश्यक है.

4. जमीन खुद की, परिवार की या किराए की हो सकती है. लेकिन एक ही तहसील में होनी चाहिए.

कागज-आवेदन की प्रक्रिया

1. इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको इस वेबसाइट www.mpdah.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

2. इसमें आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना जरूरी है.

3. आवेदन करने के बाद इन सभी दस्तावेजों की राज्य स्तर पर जांच की जाएगी. स्वीकृति मिलने के बाद अनुबंधित बैंकों के माध्यम से लोन दिया जाएगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!