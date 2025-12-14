Advertisement
अगर नहीं किया ये काम, तो लाड़ली बहनों का रुक जाएगा पैसा! एमपी के मंत्री विजय शाह ने सुनाया फरमान

Vijay Shah on Ladli Behna Scheme: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने लाड़ली बहनों पर विवादित टिप्पणी की है. इसको लेकर कांग्रेस ने बर्खास्तगी की मांग की है. इतना ही नहीं मंत्री शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, राहुल गांधी, कर्नल सोफिया पर भी विवादित बयान दे चुके हैं.

Dec 14, 2025, 09:22 PM IST
लाड़ली बहनों पर क्या कह गए मंत्री जी!
MP Ladli Behna Controversy: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर मंत्री शाह की हर तरफ खूब कहासुनी भी होनी शुरू हो गई है. यह कोई पहली बार नहीं है, मंत्री शाह पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं. दरअसल, रतलाम जिले में एक जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक के दौरान मंत्री विजय शाह ने लाड़ली बहना योजना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लाड़ली बहनों को करोड़ों रुपए दे रही है, तो उन्हें सीएम मोहन यादव का सम्मान करने के लिए आना चाहिए, अगर जो नहीं एगा, उसकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी. 

मिली जानकारी के मुताबिक, बैठक के दौरान मंत्री विजय शान ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से पूरे जिले की लाड़ली बहनों की संख्या के बारे में पूछा, तो अधिकारी ने जवाब दिया कि जिले में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, जो लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रही हैं. इसको लेकर मंत्री विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में मोहन सरकार को दो साल पूरे हो चुके हैं. इस हिसाब से ढाई लाख महिलाओं में से कम से कम 50 हजार तो सम्मान कार्यक्रम में आना चाहिए. इतना ही नहीं मंत्री विजय शाह ने कहा कि सरकार की तरफ से हर महीने 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं, तो इस हिसाब से सरकार करोड़ों रुपए दे रही है. तो दो साल में एक बार धन्यवाद देना बनता है. अगर जो लाड़ली बहनें नहीं आएंगी, फिर देखेंगे. जिनके 250-250 रुपए बढ़ रहे हैं, उनकी जांच करेंगे. जांच पेंडिंग कर दी जाएगी, फिर सब आएंगी. 

बयान पर कांग्रेस ने बोला हमला
वहीं मंत्री विजय शाह का लाड़ली बहनों पर दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है. मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस बयान को प्रदेश की लाड़ली बहनों का अपमान बताया. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मंत्री शाह की बर्खास्तगी की मांग की है. वहीं उन्होंने कहा कि मंत्री शाह ने पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उसकी औकात बताने वालीं कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था. अब प्रदेश की लाड़ली बहनों का अपमान किया है. इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया है. 

पहले भी दे चुके विवादित बयान
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उसकी औकात बताने वालीं कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. मंत्री ने कहा था कि 'जिन लोगों ने हमारी बहन-बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी.' इससे पहले 2013 में मंत्री विजय शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की थी. 4 महीने बाद फिर से कैबिनेट में वापसी हो हो गई थी. वहीं 2022 में राहुल गांधी पर भी विवादित बयान दिया था. मंत्री शाह ने खंडवा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 50-55 साल की उम्र के होने पर भी शादी न हो, तो लोग पूछने लगते हैं, कि लड़के में कुछ कमी है क्या? अब एक बार फिर से लाड़ली बहनों को लेकर विवादित बयान दिया है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

