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MP Board 10th Topper 2026: 10वीं बोर्ड में पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने किया टॉप, 500 में से 499 अंक पाकर बनाया रिकॉर्ड

MP Board 10th Topper List 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं के नतीजों में पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में से 499 अंक हासिल करके राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया. इस वर्ष कुल पास प्रतिशत 73.42% रहा, जो पिछले 16 वर्षों में सबसे बेहतर है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:25 PM IST
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MP Board 10th Topper 2026: 10वीं बोर्ड में पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने किया टॉप, 500 में से 499 अंक पाकर बनाया रिकॉर्ड

Pratibha Singh Solanki 10th Topper: मध्य प्रदेश कक्षा 10 बोर्ड के 2026 के नतीजे अब जारी कर दिए गए हैं. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 15 अप्रैल 2026 को इन नतीजों की घोषणा की. नतीजों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई. एमपी बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुए हैं. पन्ना जिले की होनहार छात्रा प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में से 499 अंक हासिल करके स्टेट में टॉप किया है. इस बार प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है. सरकारी स्कूलों के 76 % ज्यादा बच्चे पास हुए हैं.

यहां देखें 10वीं टॉपर लिस्ट-
टॉपर 1- प्रतिभा सिंह सोलंकी- 499 अंक
टॉपर 2- अभय गुप्ता-498 अंक
टॉपर 3- अक्षरा घोड़ेश्वर-498 अंक

सीएम मोहन यादव ने दी बधाई
इस वर्ष के परिणाम शिक्षा की गुणवत्ता में आए बदलाव का संकेत देते हैं. सरकारी स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत 76.80% रहा, जबकि निजी स्कूलों का यह आंकड़ा 68.64% तक ही सीमित रहा. यह सांख्यिकीय अंतर सरकारी शिक्षा प्रणाली के भीतर हुए सुधारों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है. यह पिछले 16 साल का बेस्ट रिजल्ट है. इस सफलता पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

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अनूपपुर जिला टॉप पर
MP बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में 69.31% नियमित छात्राएं और 77.52% नियमित छात्र उत्तीर्ण हुए हैं. वहीं, सरकारी स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत 76.80% रहा, जो निजी स्कूलों के 68.64% से अधिक है. कुल 235 छात्रों ने मेरिट सूची में जगह बनाई, जिनमें 143 छात्र और 92 छात्राएं शामिल हैं. अनूपपुर जिले में सर्वाधिक 93.85% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि अलीराजपुर दूसरे स्थान पर रहा. 

16 सालों का रिकॉर्ड टूटा
स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो छात्रों को सभी विषयों में दोबारा परीक्षा देने का अवसर प्रदान करता है. इस बार 16 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है. सभी शिक्षकों और छात्रों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि एक छात्र के जीवन में 'असफलता' जैसी कोई चीज नहीं होती.

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