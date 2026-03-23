MP Board Result 2026: कक्षा 5वीं-8वीं का रिजल्ट जल्द, इन वेबसाइट्स पर ऐसे कर सकेंगे चेक

MP Board 5th-6th Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) से उम्मीद है कि वह जल्द ही कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों के नतीजे जारी करेगा. रिपोर्टों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, और बोर्ड इस समय नतीजे घोषित करने की अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है. रिजल्ट घोषित होते ही संबंधित लिंक आधिकारिक वेबसाइटों पर एक्टिव कर दिए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परिणाम देखते समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने एडमिट कार्ड और रोल नंबर तैयार रखें.

रिजल्ट जारी होने के बाद इन वेबसाइट्स पर कर सकेंगे चेक

परिणाम जारी होने के बाद छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों rskmp.in और mpbse.nic.in पर देख सकेंगे. इसके अलावा MP बोर्ड कक्षा 5 और 8 के परिणाम www.rskmp.in के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं. आप इस वेबसाइटों से अपने परिणाम आसानी से देख सकते हैं.

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कैसे चेक करेंगे रिजल्ट

परिणाम जारी होने के बाद सबसे पहले rskmp.in पर जाएं. होमपेज पर जाकर 'Result' लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें. आपका परिणाम स्क्रीन पर आज जाएगा. अब स्कोरकार्ड को अपने डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए नीचे दिए गए 'Download' पर क्लिक करें.

कब आएगा रिजल्ट

हालांकि बोर्ड ने अभी तक सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले साल के रुझानों के आधार पर 5वीं और 8वीं कक्षा के नतीजे 28 मार्च को दोपहर में जारी किए गए थे. उम्मीद है कि इस बार भी नतीजे मार्च के आखिरी हफ़्ते में ही घोषित किए जाएंगे.

कब हुई थी परीक्षा?

बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड (MP Board) की कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 को शुरू हुईं और फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह तक आयोजित की गईं थी. परीक्षा में लगभग 25 लाख छात्र शामिल हुए थे. परीक्षाओं का निर्धारित समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक था.

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