एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी, इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें मार्कशीट

MP Board 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने वर्ष 2026 की कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आधिकारिक तौर पर परिणामों की सूची की घोषणा की.
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MP Board 10th-12th Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं. इस बार परिणामों की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की. इसके अलावा मंडल ने दोनों कक्षाओं के टॉपर्स की सूची भी जारी की है, जिसमें कक्षा 12 के टॉपर्स का स्ट्रीम-वार विवरण भी शामिल है.
इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें मार्कशीट
छात्र अपने परिणाम देखने के लिए mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और mponline.mpbse.gov.in जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर देख सकते हैं. अपना परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर, जन्म तिथि (यदि आवश्यक हो) और कैप्चा कोड डालना होगा. यह जानकारी डालने के बाद स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है.
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10 वीं-12वीं में लड़कियों ने मारी बाजी
इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है. पन्ना की छात्रा प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में से 499 अंक हासिल कर कक्षा 10 में पहला स्थान प्राप्त किया. वहीं कक्षा 12वीं में 98.8 प्रतिशत के साथ कुमारी खुशी राय ने पहला स्थान प्राप्त किया. कक्षा 12 की टॉपर कुमारी खुशी राय भोपाल की रहने वाली हैं. वहीं कुमारी चांदनी विश्वकर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया.