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आज जारी होगा MP बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, mpresults.nic.in पर डायरेक्ट करें चेक, जानें प्रोसेस

MP Board 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) आज 15 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने जा रहा है. इन परिणामों की आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 15, 2026, 07:00 AM IST
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MP Board 10th-12th Result 2026: मध्य प्रदेश में लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा आयोजित कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज सुबह 11:00 बजे आधिकारिक तौर पर जारी किए जाएंगे. इस साल नतीजों की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे, जो भोपाल स्थित मुख्यालय से ऑनलाइन पोर्टल पर नतीजों को लाइव करेंगे.

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया और वेबसाइट्स:
जैसे ही नतीजे जारी होंगे छात्र आधिकारिक वेबसाइटों mpbse.nic.in, mpresults.nic.in, और mponline.mpbse.gov.in पर जाकर अपने परिणाम देख सकेंगे. ऐसा करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और अन्य ज़रूरी लॉगिन विवरण दर्ज करने होंगे. जैसे ही वे यह जानकारी भरेंगे उनकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे वे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड और सेव कर सकते हैं.

अपने स्कोरकार्ड देखने के लिए छात्रों को अपने एडमिट कार्ड पर छपे रोल नंबर और अन्य लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी. जैसे ही वेबसाइट पर लिंक एक्टिव होगा छात्र अपनी मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं. चूंकि कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के नतीजे एक साथ जारी किए जा रहे हैं, इसलिए वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है. ऐसी स्थिति में छात्र दूसरी वेबसाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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यह भी पढ़ें: MP के शिक्षकों को अब नहीं देना होगा TET? जानिए शिक्षा विभाग की बैठक में क्या हुआ फैसला, अब सिर्फ आदेश का इंतजार

 

ऐसे चेक करें रिजल्ट 
सबसे पहले अपना ब्राउजर खोलें और रिजल्ट वेबसाइट्स- mpresults.nic.in या mpbse.nic.in पर जाएं. अब होमपेज पर MP Board Class 10 Result 2026 या Class 12 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट लॉगिन पेज खुल जाएगा. अब अपना रोल नंबर, जन्म तिथि (कभी-कभी जरूरी होती है), या कैप्चा कोड डालें. Submit या View Result पर क्लिक करें, और आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. आखिर में मार्कशीट को PDF के रूप में सेव करने के लिए Download या Print पर क्लिक करें.

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