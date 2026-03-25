MP Board Result Out: जारी हुआ एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट, छात्र rskmp.in से डायरेक्ट करें चेक

MP Board 5th and 8th Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड की 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. वल्लभ भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने परीक्षा परिणाम घोषित किए. इस साल करीब 24 लाख से ज़्यादा छात्र-छात्राओं ने इन परीक्षाओं में हिस्सा लिया था. खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल नतीजे तीन दिन पहले ही जारी कर दिए गए हैं. परिणाम के जारी होने के बाद छात्र-छात्राओं और अभिभावकों के बीच उत्साह का माहौल है.

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छात्र इस लिंक से डायरेक्ट करें चेक

छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rskmp.in/result.aspx पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं. इसके अलावा इस बार नतीजे देखने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया है. राज्य शिक्षा केंद्र ने पोर्टल का लिंक QR कोड के माध्यम से भी उपलब्ध कराया है. छात्र यहां से भी अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं. बता दें कि कक्षा 5 में 96.19% छात्राएं और 94.15% छात्र पास हुए हैं. जबकि कक्षा 8 में 94.98% छात्राएं और 92.74% छात्र पास हुए हैं.

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ऐसे चेक करें रिजल्ट

अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले MP Board की वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर MP Board 5th Result 2026 या 8th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर डालें. Submit या View Result पर क्लिक करें. अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि कक्षा 5 का परिणाम 95.14% रहा, जबकि कक्षा 8 का परिणाम 93.83% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है. सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया. सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर रहे. इसके अलावा ग्रामीण स्कूलों के विद्यार्थियों ने शहरी स्कूलों के अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर परिणाम हासिल किए.

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