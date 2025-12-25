Advertisement
एमपी में बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग का मास्टर प्लान, जानिए क्या है 5-स्टार फार्मूला?

MP Board Exam 2025 Preparation: मध्य प्रदेश में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के बेहतर परिणाम के लिए शिक्षा विभाग ने सुपर प्लान लागू किया गया है. मास्टर ट्रेनर, वार्डन शिक्षक, साप्ताहिक टेस्ट, अवकाश में कक्षाएं और विशेष गतिविधियों के जरिए हर छात्र की व्यक्तिगत तैयारी पर फोकस किया जा रहा है.

Dec 25, 2025, 10:24 PM IST
शिक्षा विभाग का 'मास्टर प्लान'
MP School Education Super Plan: मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आते ही स्कूल शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. सात फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं को देखते हुए विभाग ने इस बार खास रणनीति बनाई है. बेहतर परिणाम के लिए ‘सुपर प्लान’ लागू किया गया है. इसके तहत हर जिले में राज्य स्तर से विषयवार मास्टर ट्रेनर चुने गए हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों को बोर्ड परीक्षा की प्रभावी तैयारी करवा रहे हैं.

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. स्कूलों में पढ़ाई की नियमित निगरानी की जा रही है और हर सप्ताह टेस्ट आयोजित हो रहे हैं. कई स्कूलों में अवकाश के दिनों में भी कक्षाएं लगाई जा रही हैं, ताकि छात्र पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझ सकें. पिछले साल 10वीं का परिणाम 76.2 प्रतिशत और 12वीं का 74.4 प्रतिशत रहा था, जिसे इस बार और बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया है.

शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर
इस साल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में प्रोजेक्ट बेस लर्निंग पद्धति अपनाई गई है. इसमें विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें प्रोजेक्ट के जरिए दूर किया जा रहा है. प्रदेश के 274 सीएम राइज और 700 पीएमश्री स्कूलों से शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है. इन मास्टर ट्रेनरों को पांच दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके बाद वे संभाग स्तर पर अन्य शिक्षकों को भी परीक्षा की रणनीति समझा रहे हैं.

नए वार्डन शिक्षक नियुक्त 
हर स्कूल में वार्डन शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें सिर्फ पांच विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है. ये शिक्षक छात्रों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके खान-पान, दिनचर्या और अनुशासन पर भी नजर रख रहे हैं. हर सप्ताह रिपोर्ट तैयार की जा रही है और टेस्ट के जरिए तैयारी को परखा जा रहा है. कुछ स्कूलों में नियमित रूप से साप्ताहिक परीक्षाएं ली जा रही हैं, ताकि छात्रों को परीक्षा का अभ्यास पहले से हो सके.

ऐसे कराई जा रही तैयारी
कई स्कूलों में अवकाश के दौरान भी विशेष कक्षाएं चल रही हैं और प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है. पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास कराया जा रहा है और मेधावी छात्रों की उत्तरपुस्तिकाएं दिखाकर मार्गदर्शन दिया जा रहा है. वहीं, क्विज प्रतियोगिताओं के जरिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है. शिक्षा विभाग का मानना है कि इस सामूहिक प्रयास से इस बार बोर्ड परीक्षा के परिणाम में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा.

MP Board Exam 2025

