MP बोर्ड परीक्षा में फेल छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, पढ़िए पूरी जानकारी

एमपी बोर्ड की परीक्षा में फेल छात्रों के लिए एक और मौका है. एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन (Madhya Pradesh Board of Secondary Education) प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 21 मई तक परीक्षा फ़ॉर्म भरे जा सकते है.