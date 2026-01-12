MP Board Exam Date Change: 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों में बड़ा बदलाव! देखें नया टाइम-टेबल

MP Board Exam 2026 Schedule Update: मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के टाइम टेबल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है. 10वीं कक्षा के हिंदी पेपर की तारीख बदल दी गई है. आइए आपको हम सही और सटीक शेड्यूल बताते हैं.
Trending Photos
MP Board Exams Date Update: मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से सत्र 2026 के टाइम टेबल में बदलाव किया है. दरअसल, 10वीं कक्षा के हिंदी पेपर की तारीख बदली गई है. वहीं 12वीं कक्षा के कुछ विषयों की परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़ाई है. माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए कहा कि छात्रों को संशोधित शेड्यूल के अनुसार ही तैयारी करनी होगी. परीक्षा का समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
विभाग की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक, 10वीं कक्षा की परीक्षा में हिंदी पेपर पहले 11 फरवरी बुधवार को होना था, लेकिन इसे 6 मार्च शुक्रवार को शिफ्ट कर दिया गया है. वहीं 12वीं कक्षा में तीन मुख्य विषयों की तारीखें बदली गई हैं. उर्दू और मराठी का पेपर 9 फरवरी सोमवार से 6 मार्च शुक्रवार कर दिया गया है. वहीं हिंदी का पेपर 7 फरवरी शनिवार से 7 मार्च शनिवार कर दिया गया है. बाकी विषयों की परीक्षा पहले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी. सभी छात्रों को समय और विषय की जानकारी के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी गई है.
10वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी
12वीं बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी
सभी के लिए समय-सारिणी
माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से कहा गया है कि संशोधित समय-सारिणी सभी प्रकार के परीक्षार्थियों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे वह नियमित छात्र हों, स्वाध्यायी हों या दिव्यांग छात्र हों. वहीं छात्रों को यह सलाह भी दी गई है, कि वे नई तारीखों के अनुसार, अपनी पढ़ाई और तैयारी को व्यवस्थित करें. बोर्ड के अधिकारी और स्कूल प्रशासन भी सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों को समय पर सूचना मिले.
छात्रों के लिए दिए गए निर्देश
1. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा.
2. सभी छात्रों को सुबह 8:30 बजे तक एग्जाम रूम में अपना स्थान ग्रहण करना अनिवार्य है.
3. सुबह 8:45 बजे के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
4. ऑन्सरशीट सुबह 8:50 बजे वितरित की जाएगी.
5. क्वेश्चन पेपर छात्रों को सुबह 8:55 बजे उपलब्ध कराया जाएगा.
6. रेगुलर छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं उनके विद्यालयों में 10.02.2026 से 10.03.2026 तक आयोजित की जाएंगी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट