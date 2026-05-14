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MP बोर्ड ने बदली 12वीं सेकेंड एग्जाम की तारीखें, अब इस दिन होगी परीक्षा, देखें नया टाइम टेबल

MP Board 2026: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं सेकेंड एग्जाम की तारीखों में बदलाव किया है. यह निर्णय CUET-UG परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 14, 2026, 12:52 PM IST
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MP Board 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP बोर्ड) ने कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की तारीखों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. यह फैसला CUET-UG परीक्षा की तारीखों के साथ टकराव को देखते हुए लिया गया है, ताकि छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े. इसके तहत बोर्ड ने सभी स्कूलों को जारी किए आदेश.

अब इस दिन होगा एग्जाम
इस बदलाव के तहत जो परीक्षाएं मूल रूप से 14 मई को निर्धारित थीं, वे अब 19 मई को आयोजित की जाएंगी. इनमें मुख्य रूप से अकाउंटेंसी, गृह विज्ञान और कृषि (कला संकाय) जैसे विषय शामिल हैं. इसके अलावा गणित और साइकोलॉजी की परीक्षाएं, जो मूल रूप से 21 मई को निर्धारित थीं उन्हें स्थगित करके 26 मई को कर दिया गया है.

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सभी स्कूलों को आदेश जारी
बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि केवल परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है. परीक्षा के समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित है. MP बोर्ड ने पूरे राज्य के सभी संबंधित स्कूलों और परीक्षा केंद्रों को आधिकारिक आदेश जारी किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को समय पर जानकारी मिल जाए. छात्रों को सलाह दी गई  है कि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नई समय-सारिणी को जरूर देख लें.

इस बदलाव से उन छात्रों को राहत मिलेगी जो CUET-UG और MP बोर्ड, दोनों परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं. बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करना और उन्हें बिना किसी तनाव के परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध कराना है.

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