MP Breaking News 27 August 2025: मध्यप्रदेश में कहां क्या हो रहा खास? यहां पढ़ें पल-पल की खबर
MP Breaking News 27 August 2025: मध्यप्रदेश में कहां क्या हो रहा खास? यहां पढ़ें पल-पल की खबर

MP Breaking News Today 27 August 2025 Highlights​: मध्यप्रदेश में बुधवार यानि 27 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:28 AM IST
मध्यप्रदेश में कहां क्या हो रहा खास?
मध्यप्रदेश में कहां क्या हो रहा खास?

MP News Today 27 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज बुधवार यानी 27 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

एमपी में कैसा रहेगा मौसम का हाल? 
मध्यप्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है. कहीं हल्की फुहारें तो कहीं झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन 28 अगस्त से एक नया सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिससे प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है.

एमपी में आज सोना-चांदी की कीमतें
मध्य प्रदेश में आज सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. बैंकबाजार डॉट कॉम के अनुसार, सोने की कीमतों में तेजी आई है जबकि चांदी के दाम गिरावट पर हैं. ऐसे में आम लोगों खासकर शादी-ब्याह की तैयारी कर रहे परिवारों के बजट पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. 

भोपाल शहर में गणेश उत्सव की धूम
भोपाल में इस बार करीब 4000 जगहों पर गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा. पंडित रविशंकर शुक्ल मार्केट में “पांच नंबर के राजा” विराजमान हो चुके हैं. 10 दिन तक धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले का आयोजन होगा, भक्तों में खासा उत्साह दिख रहा है.

गणेश चतुर्थी पर CM की शुभकामनाएं
गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने खजराना गणेश मंदिर का जिक्र करते हुए लिखा है कि भगवान गणेश से सभी के सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना की.

दमोह में लव जिहाद को लेकर विवाद
दमोह जिले के हटा में लव जिहाद विवाद को लेकर देर रात दो वर्ग आमने-सामने आ गए, जिससे तनाव और पत्थरबाजी हुई. पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभालकर हालात काबू में किए. मामले की जड़ एक कॉलेज छात्रा और सरबर नामक युवक से जुड़ी है, जिस पर जबरन शादी और वीडियो वायरल करने का आरोप है. विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हालात बिगड़े.

एमपी HC पहुंचा 90 डिग्री ब्रिज मामला
भोपाल के ऐशबाग इलाके में बने 90 डिग्री ब्रिज मामले पर हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मैनिट के डायरेक्टर को जांच सौंपी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सीनियर प्रोफेसर यह पता लगाएं कि ब्रिज का निर्माण विभाग द्वारा दी गई डिजाइन पर हुआ या नहीं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.

भोपालः स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही
भोपाल के हमीदिया अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है. होशंगाबाद से रेफर एक घायल युवक को स्ट्रेचर तक नहीं मिला, मजबूरन उसके दोस्त कंधों पर उठाकर अंदर ले गए. हादसा सीहोर के रेहटी में हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर घायल हुआ. वीडियो बनाने पर अस्पताल गार्डों ने अभद्रता भी की. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

बैतूल में नपा की लापरवाही से हादसा
बैतूल जिले के सारणी में शराबी ट्रक चालक ने सड़क पर बैठे मवेशियों को कुचल दिया, जिसमें 6 मवेशियों की मौत और 4 घायल हो गए. हादसे ने नगर पालिका की लापरवाही उजागर कर दी है. स्थानीय लोगों ने घायल मवेशियों का इलाज कराया और प्रशासन से सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है. पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जांजगीर - चांपा में बड़ा साइबर फ्रॉड
जांजगीर-चांपा जिले में म्यूल अकाउंट के जरिए 1 करोड़ 62 लाख रुपए के अवैध लेन-देन का खुलासा हुआ है. पुलिस ने जांच में 100 से अधिक संदिग्ध खातों की पहचान की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. मामला साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें फर्जी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था.

ग्वालियर में भिड़े दो ई-रिक्शा, 6 घायल 
ग्वालियर के गुप्तेश्वर रोड इलाके में दो ई-रिक्शा आमने-सामने भिड़ गए. इस हादसे में ई-रिक्शा में सवार करीब 5 से 6 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायलों को बाहर निकालकर मदद की. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

;