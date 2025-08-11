MP Top News Today 11 August: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
MP Breaking News Today 11 August 2025: मध्यप्रदेश में सोमवार (11 अगस्त) को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:58 AM IST
MP News Today 11 August 2025: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज यानी 11 अगस्त, दिन सोमवार को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

चलती ट्रेन में मां-बेटी से छेड़छाड़
मध्य प्रदेश के दमोह से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां रीवा से मैहर जा रही रेवांचल एक्सप्रेस में कुछ मनचलों ने मां-बेटियों से छेड़छाड़ की. इस घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस एक्टिव हुई और जबलपुर के एक आरोपी गिरप्तार कर लिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

मध्य के मौसम का हाल
मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज रीवा-सागर और जबलपुर संभाग के जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, परसों यानी 13 जुलाई से प्रदेशभर में भारी बारिश का एक और दौर शुरू होगा. मध्य प्रदेश का मौसम आज कल और परसों कैसा रहेगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

सोने-चांदी की कीमत स्थिर
अगर आप सोने-चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोने-चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें कि आज सराफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है. आज भोपाल-इंदौर और रायपुर में क्या भाव बिकेगा सोना, पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें. 

निर्यात के मामले में एमपी ने तोड़ा सभी रिकार्ड
 मध्य प्रदेश अपने सारे रिकार्ड तोड़ते इस बार सबसे अधिक निर्यात किया है.  वित्तीय वर्ष 2024-25 में न‍िर्यात में अपनी रेंकिंग में सुधार करते हुए अब तक का सबसे ज्यादा 66,218 करोड रुपए का निर्यात किया है. 6% की धमाकेदार ग्रोथ के साथ मध्य प्रदेश की रैंकिग देशभर में 15 से 11वें स्थान पर हो गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें.

दमोह कलेक्टर ने दिखाई मानवता (Damoh News) 
एमपी के दमोह से एक दुखद घटना के साथ उसमें शामिल एक आय ए एस आफीसर की मानवीयता से भरी खबर है. जहां जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड न होने की सूचना पर भारी बारिश के बीच कलेक्टर ने ब्लड डोनेड किया एक गम्भीर महिला को ब्लड लगा भी. लेकिन अफसोस कि महिला की जान नही बच पाई.

