MP News Today 20 August 2025: आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
MP News Today 20 August 2025: आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें

MP Breaking News Today 20 August 2025 Highlights​: मध्यप्रदेश में बुधवार यानि 20 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:37 AM IST
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें
MP News Today 20 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज बुधवार यानी 20 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.

कटनी की अर्चना तिवारी मिल गई
मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी आखिरकार सकुशल मिल गई हैं. 12 दिन से लापता चल रही अर्चना को जीआरपी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से बरामद किया, जो नेपाल बॉर्डर के नजदीक है. अर्चना की तलाश में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, 12वें दिन जीआरपी को बड़ी सफलता मिली.

मध्य प्रदेश में सोना-चांदी के दाम
आज एक बार फिर से सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. बैंकबाजार डॉट कॉम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में 20 अगस्त को सोना-चांदी के दाम नीचे आ गए हैं. ऐसे में निवेशक और गहने खरीदने वालों के लिए यह समय बेहद फायदेमंद माना जा रहा है.

एमपी में आज कैसा रहेगा मौसम
मध्य प्रदेश के 23 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं, तो कहीं पर गर्मी के चलते परेशान नजर आ रहे हैं. पिछले 24 घंटे से कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है. आइए आज अपने जिले में मौसम का हाल जानते हैं. 

हरदा जिले में फिर गरजा बुलडोजर
मध्य प्रदेश के हरदा जिले में रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई. आज सुबह करीब 7 बजे जिला प्रशासन के अमले ने पांच दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया. कार्रवाई के दौरान स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. एसडीएम अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पांच दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था. 

हरदा में मजदूरों से भरा वाहन पलटा
वहीं हरदा में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन नाले में पलट गया है. पिकअप में महिलाएं समेत 24 लोग सवार थे. आपको बता दें कि सिराली के नानी मकड़ाई से नांदेड़ महाराष्ट्र मजदूरी करने जा रहे थे. इस दौरान रेस्क्यू कर घायलो को निकाला बाहर, घायलों का सिराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है. 

शक्ति जिले में छात्रों का फूटा गुस्सा
शक्ति जिले के मालखरौदा ग्राम में संचालित पीएम श्री आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान न होने से नाराज विद्यार्थियों ने आज सुबह स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए. छात्रों का कहना है कि शिक्षकों की कमी से पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा.

