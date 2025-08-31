 MP News Today 31 August 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
MP News Today 31 August 2025: एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट

MP Breaking News Today 31 August 2025 Highlights​: मध्यप्रदेश में रविवार यानि 31 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:40 AM IST
MP News Today 31 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज रविवार यानी 31 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट  'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ. 

मध्य प्रदेश में आज का मौसम
मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून की रफ्तार थोड़ी सी कम नजर आ रही है. लेकिन फिर भी राज्य के कई जिलों में 24 घंटे के दौरान जमकर बारिश हुई है. कई संभागों के जिलों में मौमस शुष्क रहा है. आज यानि 31 अगस्त को मध्य प्रदेश में कैसा मौसम रहने वाला है.

एमपी में आज सोना-चांदी रेट
मध्य प्रदेश में सोना चांदी की कीमतों में आज फिर भारी बदलाव देखने मिल रहा है. पिछले दिनों के मुकाबले सोने के रेट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. वहीं चांदी की कीमतों में 3 हजार रुपए प्रति किलों की बढ़ोतरी हुई है. जानिए 31 अगस्त के ताजा रेट क्या हैं.

जन-धन खातों में KYC जरूरी
भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक संतृप्ति शिविर लगाया गया. जहां पर आरबीआई के गवर्नर संजय मह्लोत्रा भी शामिल हुए. भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक संतृप्ति शिविर लगाया गया. जहां पर आरबीआई के गवर्नर संजय मह्लोत्रा भी शामिल हुए. 

दमोह जिले में किसान से ठगी
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक किसान के साथ हुई ठगी का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि मूंग की खरीदी के रुपए किसी कियोस्क संचालक ने फ्रॉड कर अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए. हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद किसान के रुपए वापस लौटा दिए. 

सागर में प्रिंसिपल बना कबाड़ी
एमपी के सागर से एक ऐसी ही खबर है जो न सिर्फ चिंता में डालेगी बल्कि शिक्षा दान देने वाले शिक्षक के लालच को भी बयान करेगी. जब महज चंद पैसों के लिए एक स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों को दी जाने वाली किताबो को गुरंदी में बेंचने की कोशिश की. 

 

;