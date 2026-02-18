MP में सड़कों का बिछेगा महाजाल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30, 900 करोड़ का प्रावधान, इन शहरों की बदलेगी तस्वीर

MP Budget 2026-मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बजट में सड़क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखा गया है. सरकार ने इसके लिए अपने बजट में 30 हजार 900 करोड़ का प्रावधान किया है. इसमें सड़क निर्माण, सड़कों की मरम्मत और नए विकास कार्य किए जाएंगे.
MP Budget for Infrastructure: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेश की सूरत बदलने का मास्टर प्लान पेश किया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में डिजिटल बजट पेश करते हुए सड़क, परिवहन और जनसुविधाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं. सरकार ने प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 30 हजार 900 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया है.
गांव में पहुंचेगी पक्की सड़क
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को लेकर सरकार का संकल्प दोहराया है. मजरा-टोला सड़क योजना के तहत ऐसी बसाहटों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा, जहां अब तक सड़कें नहीं थीं. इसके लिए 30,900 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है. वहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,500 किमी नई सड़कें और 7 हजार किमी सड़कों के नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है.
पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 4,572 करोड़
प्रदेश के जर्जर और क्षतिग्रस्त पुलों की सुध लेते हुए सरकार ने 1,766 पुल-पुलियों के पुनर्निर्माण के लिए 4,572 करोड़ की बड़ी योजना स्वीकृत की है. इस वित्तीय वर्ष में इसके लिए 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं संधारण के लिए वर्ष 2026-27 में 12 हजार 690 करोड़ प्रावधान प्रस्तावित है.
इन शहरों को मिलेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाईओवर
बजट में बड़े शहरों के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है.
