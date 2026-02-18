सिंहस्थ 2028 के लिए खुला खजाना, सरकार का बड़ा ऐलान, बजट में 13,851 करोड़ का प्रावधान

MP Budget Announcement For Simhasta-मध्यप्रदेश के उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए राज्य सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा की है. सिंहस्थ 2028 के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 13,851 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है. बजट का कुछ हिस्सा मुख्य रूप से इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन हाईवे, उज्जैन बायपास मार्ग और शहरी इंफ्रास्ट्रकचर पर खर्च किया जाएगा. केंद्र सरकार के बजट में सिंहस्थ के लिए अलग से राशि नहीं दी थी.

13, 851 करोड़ का प्रावधान

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए बड़ी घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस आयोजन में मोहन यादव सरकार की तरफ से 13 हजार 851 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है. इस राशि से सिंहस्थ के लिए काम किए जाएंगे. साथ ही इसी राशि में सड़क मार्गों का निर्माण कार्य भी किया जाएगा.

इन तीन सड़कों का होगा काम

इंदौर-उज्जैन 6 लेन मार्ग: यातायत को सुगम बनाने के लिए इस मार्ग के चौड़ीकरण पर 1, 164 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे: एक नए आधुनिक सफर के लिए 1,370 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण होगा.

उज्जैन बायपास मार्ग:शहर के भीतर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए 701 करोड़ की लागत से बायपास बनाया जाएगा.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इन कार्यों की शुरुआत के लिए ₹3,060 करोड़ का विशेष प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.

सरकार ने अपने हिस्से से दी राशि

बता दें कि केंद्र सरकार के बजट में इसके लिए अलग से राशि नहीं दी गई थी, ऐसे में राज्य सरकार ने अपने बजट में सिंहस्थ से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए विशेष प्रावधान किए हैं. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह लक्ष्य रका है कि इस आयोजन से जुड़े बडे़ निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2026-27 में ही पूरे कर लिए जाएं.

