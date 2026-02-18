Advertisement
MP Budget 2026: MP के किसानों को बड़ी सौगात, PM फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये

PM Fasal Bima Yojana: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट 2026-27 पेश करते हुए किसानों के लिए बड़ी सौगातें दी हैं.  इस बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ₹1,299 करोड़ मंजूर किए गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:05 PM IST
PM Fasal Bima Yojana:  मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने 2026-27 के बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. विधानसभा में बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने PM फसल बीमा योजना के लिए ₹1,299 करोड़ दिए. इस रकम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल के नुकसान से सुरक्षा मिलेगी. इसके साथ ही और भी कई घोषणाएं की गई हैं.

बजट में किसानों के लिए ऐलान
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट 2026-27 के ज़रिए राज्य के अन्नदाताओं के प्रति अपना वादा दोहराया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में घोषणा की कि राज्य सरकार आने वाले साल को पूरी तरह से "किसान कल्याण वर्ष" के तौर पर मनाएगी. इस बड़े बजट का मुख्य मकसद किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है.

PM फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये
बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मज़बूत करने के लिए ₹1,299 करोड़ दिए गए हैं, जिससे किसानों को कुदरती आफ़तों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलेगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए ₹5,500 करोड़ दिए गए हैं, जिससे किसानों की इनकम सीधे तौर पर बढ़ेगी.

किसानों को मिलीं कई बड़ी सौगातें
इसके अलावा CM कृषक उन्नति योजना के लिए ₹5,500 करोड़ दिए गए हैं. किसानों को ₹337 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है. 6.69 लाख किसानों को ₹337 करोड़ की रकम बांटी जाएगी. 1 लाख हेक्टेयर एरिया में नेचुरल फार्मिंग (प्राकृतिक खेती) को बढ़ावा देने का टारगेट रखा गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी.

 

